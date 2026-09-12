Kopš VAD ieviešanas sākti vairāk nekā 750 administratīvā pārkāpuma procesi
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Latvijā VAD tika ieviests 2023. gadā.
Sabiedrība

Kopš VAD ieviešanas sākti vairāk nekā 750 administratīvā pārkāpuma procesi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Kopš valsts aizsardzības dienesta (VAD) ieviešanas ir sākti vairāk nekā 750 administratīvā pārkāpuma procesi par neierašanos uz iesaucamajam noteiktajām veselības pārbaudēm vai šo pārbaužu nepabeigšanu bez attaisnojoša iemesla, paziņoja Aizsardzības ministrijā.

Kopš VAD ieviešanas sākti vairāk nekā 750 administ...

Šo 750 administratīvo pārkāpuma procesu skaitā ir lietas, kad valsts aizsardzības dienestā iesaucamais uz veselības pārbaudi nav ierodies atkārtoti.

Par neierašanos uz noteiktajām pārbaudēm Aizsardzības ministrijas pavēstē norādītajā vietā un laikā vai šo pārbaužu nepabeigšanu bez attaisnojoša iemesla iesaucamajam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 750 eiro.

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