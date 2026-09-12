"Gribēja braukt līdz galam?" Jauniešu bīstamās izklaides pie Rīgas autoostas
Soctīklos publicēts video, kur Rīgas centrā, netālu no autoostas, iemūžināta bīstama jauniešu aktivitāte.
Video redzams "Rīgas satiksmes" tramvajs Nr. 14, kas kursē maršrutā "Iļģuciems - Ķengarags". Pie tramvaja vagona ārpusē redzams, kāds zēns, kurš mēģina turēties un pārvietoties tam līdzi.
Viņa izklaidi un "braucienu pa zaķi" pārtrauca tramvaja vadītāja, kura bija spiesta apturēt transportlīdzekli un pamest vadību, lai aizdzītu "pasažieri" no bīstamās un braucienam nepiemērotās vietas.
Par redzēto ar komentāriem dalās arī soctīklu lietotāji:
"Šitais pēdējā laikā ir regulāri pie autoostas. Esmu jau 2reiz redzējusi kā sīcis aizbrauc līdz operai," norāda kāda komentētāja.
"Pie mums viena studente šādi reiz tuvajā centrā nobrauca precīzi 30 metrus. Tagad tai vietā svecītes deg," uz bīstamajām izklaidēm norāda cita komentētāja.
"1960jos tā uz skolu braucu regulāri. Tiesa, tolaik lejā bija plats bampers, un trepīte, pie kā turēties. Gan trolejbuss, gan bampers vienmēr pārpildīti," saka kāds cits.