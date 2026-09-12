"Malači! Vismaz kaut ko labu izdarīja!" Cilvēki sajūsmā par iereibušu vīriešu izdarībām rotaļlaukumā
Portretu un buduāra fotogrāfe Dace Blūma publicējusi aizkustinošu video, kur redzami četri iereibuši vīrieši, kuri aktīvi rosās bērnu rotaļlaukumā
"Dzirdu, pagalmā kaut kāda bļaustīšanās. Skatos, tur 4 vietējie dzērājiņi, lamājoties 3stāvīgiem vārdiem... kārto mantas rotaļlaukumā. Pilnīgi visu sakārtoja, par labu darbiņu vēl ierāva šņabi no kakliņa un aizgāja tālāk..." norāda sieviešu fotogrāfe.
Blūma notiekošo iemūžinājusi ap vieniem dienā.
Par redzēto priecīgi bija arī skatītāji, kuri dalījās komentāros:
"Malači! Vismaz kaut ko labu izdarīja. Pašiem jautri un citiem prieks!"
"Mamma teica sakārtot mantiņas pirms 20 gadiem, bet pieleca tikai tagad? "
"Vienalga, dzērājs, uzņēmējs vai bomzis. Sakārtoja svešu bērnu svešas mantas un tas ir jauki no viņu puses."
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"Eee, bet tas ir reāli mīlīgi".
"Šodien jauns mēness Jaunavas zīmē. Kārtībai būs būt!"
"Vietējais "saldais krējums ", mīl iešmigot, bet par kārtību neaizmirst. Malači džeki".