Indras Vilipsones kultūrpieturas. Ko ieplānot no 14. septembra līdz 20. septembrim?
Šīs pirmdienas rītā man šķiet, ka joprojām sapņoju skaistu sapni – tepat Rīgā dodos uz pasaulslavenā soprāna Pritijas Jendes koncertu mūsu Baltajā namā! Bet nē… es nesapņoju un tiešām došos, lai gan kādu brīdi pati tam nevarēju noticēt.
Tāpēc vēlreiz rakstu melns uz balta - 18. septembrī Latvijas Nacionālās operas Lielajā zālē solokoncertu sniegs viena no mūsdienu spožākajām operzvaigznēm – dienvidafrikāņu soprāns Pritija Jende (Pretty Yende). Koncertā viņa uzstāsies kopā ar Latvijas Nacionālās operas orķestri un spāņu diriģentu Pablo Mjelgo (Pablo Mielgo).
Koncertā izskanēs fragmenti no Džuzepes Verdi operām “Likteņa vara”, “Trubadūrs”, “Nabuko” un “Sicīliešu vakarēdiens”, Vinčenco Bellīni operas “Norma”, Žaka Ofenbaha operetes “Parīzes dzīve”, Šarla Guno operas “Fausts”, Antonīna Dvoržāka operas “Nāra” un Johana Štrausa operetes “Sikspārnis”.
Pritija Jende ir viena no mūsdienu spilgtākajām personībām klasiskās mūzikas pasaulē, iekarojot publikas un kritiķu atzinību ar savu starojošo balsi, tehnisko virtuozitāti un emocionālo patiesumu. Un te nu kā reizi ir arī kāds īpašs Rīgas stāsts – dziedātājas profesionālā karjera sākusies tieši Rīgā, Latvijas Nacionālajā operā, debitējot Mikaēlas lomā Žorža Bizē operā “Karmena”, kā arī priecējot klausītājus vairākos galā koncertos.
Viņas karjera attīstījusies strauji, un šobrīd māksliniece ir regulāra viešņa pasaules nozīmīgākajos opernamos, tostarp Metropolitēna operā Ņujorkā, Londonas Karaliskajā operā, Parīzes Nacionālajā operā, Vīnes Valsts operā un Milānas “La Scala”. Mākslinieces repertuārs aptver gan “bel canto”, gan franču un itāļu operu spilgtākās lomas. Viņa ir spoža Violeta “Traviatā”, Lučija operā “Lucia di Lammermoor”, Džuljeta operā “Romeo un Džuljeta”, Adīna “Mīlas dzērienā” u. c. Pritija Jende ir uzstājusies prestižākajās koncertzālēs visā pasaulē, regulāri sniedzot solokoncertus un piedaloties galā programmās. Viņa ir vairāku starptautisku konkursu laureāte, bet dziedātājas ieraksti izdoti kompānijā “Sony Classical” un guvuši plašu atzinību. Savukārt spāņu diriģents Pablo Mjelgo kopš 2014. gada ir Baleāru salu simfoniskā orķestra mākslinieciskais un muzikālais vadītājs, bet 2025. gadā iecelts par Floridas Lielās operas muzikālo vadītāju. Savas karjeras laikā viņš sadarbojies ar daudziem izciliem māksliniekiem, tostarp Huanu Djego Floresu, Lisi Davidsenu, Pritiju Jendi, Hatiju Bunjatišvili, Pinhasu Cukermanu un Emanuelu Pahudu. Manas gaidas ir milzīgas un priekpilnas!
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Savukārt Liepājā atkal ir iemesls doties uz “Lielo dzintaru” – Liepājas Simfoniskais orķestris atklās savu 146. koncertsezonu. Jāatzīst, liepājnieki visai spraigi un daudz darbojušies arī vasaras laikā, bet nu atkal ir ierindā un gatavi jaunajai sezonai!
Diriģenta Gunta Kuzmas vadībā sezonas atklāšanā Antonīna Dvoržāka mūzikā orķestris tiksies ar pasaulē atzīto vācu čellistu Danielu Milleru-Šotu. “Kad Daniels Millers-Šots pirmoreiz muzicēja kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri, atskaņojot Sensānsa Čellkoncertu, mūs uzreiz uzrunāja viņa dvēseliskā, emocionāli tiešā un tembrāli krāsainā spēle,” atceras orķestra mākslinieciskais vadītājs Guntis Kuzma, piebilstot, ka šoreiz kopā ar mūziķi vēlas atklāt gan Dvoržāka čellkoncerta emocionālo dziļumu, gan simfonisko vērienu. Daniels Millers-Šots regulāri uzstājas ar vadošajiem pasaules orķestriem un ir pazīstams ar spožu tehniku un izteiksmīgām interpretācijām. “The New York Times” izcēlis viņa “intensīvo ekspresivitāti” un nodēvējis par “bezbailīgo čellistu, kura spēles tehnika dedzina”.
Un vēl viena pietura, kuru pati sev jau esmu ierakstījusi apmeklējamo notikumu sarakstā. Pateicoties tam, ka ar interesi lasu mākslas zinātnieces Ingrīdas Burānes “Facebook” ierakstus, es zinu, kurp vēl došos – uz jauno izstādi Indulis Zariņš “Romantiķis un kolorists, meistars”.
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Izstāde tapusi sadarbībā ar “Rietumu Banku”, Mākslas muzeju “Zuzeum” un Zariņu ģimeni, atklājot izcilā latviešu gleznotāja Induļa Zariņa (1929–1997) daiļradi un mākslas mantojumu. Ekspozīciju veido darbi no Rietumu Bankas mākslas kolekcijas, Zuzānu kolekcijas un Zariņu ģimenes kolekcijas. Izstādes konceptu un darbu atlasi palīdzēja veidot Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš, turpinot dialogu ar Induļa Zariņa māksliniecisko mantojumu un viņa iedibināto glezniecības skolu. Ekspozīciju papildina fotogrāfijas un biogrāfiski arhīva materiāli no mākslas vēsturnieces Ingrīdas Burānes un Zariņu ģimenes arhīviem, sniedzot iespēju tuvāk iepazīt Induļa Zariņa dzīves un radošā darba nozīmīgākos pieturpunktus. Izstādes laikā skatāma arī dokumentālā filma no kinožurnāla “Māksla” (1986). Un tātad šoreiz ceļš ved uz Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centru Dubultos, Pils ielā 1.
Lai mums skaista, pārsteigumiem un atklājumiem pilna jaunā kultūrnedēļa!