Pirmizrādes “Mazliet par skaļu” apmeklētāji (11.09.2026.)
11. septembrī, Dailes teātra Lielajā zālē notika sezonas pirmā pirmizrāde. Jauno sezonu teātris sāka ar komēdiju jeb, kā teikts žanra ...
FOTO: Dailes teātrī pulcējas sabiedrībā zināmas personības: pirmizrādi piedzīvo “Mazliet par skaļu”
Šodien, 11. septembrī, Dailes teātra Lielajā zālē notika sezonas pirmā pirmizrāde. Jauno sezonu teātris sāka ar komēdiju jeb, kā teikts žanra nosaukumā, “čakaru divos cēlienos”. Režisors Mārtiņš Eihe iestudējis aizraujošo Maikla Freina lugu “Mazliet par skaļu”, kas skatītājiem sola gaumīgu izklaidi un labu garastāvokli.
Populārā luga ironizē par “teātri caur teātri”, un Dailes aktieri ar azartu metušies šajā spēlē, lai pasmaidītu arī par sevi un ironiski paskatītos uz teātra aizkulisēm.
Izrādē teātra trupa ir gatava ģenerālmēģinājumam – vismaz tā viņi domā. Taču jau pats žanrs pasaka priekšā, ka viss neies tik gludi, kā cerēts. Rekvizīti mainās kā kontrabandas preces, dienesta romānu vīles irst, jūk teksts, bet aizkulises pārtop emocionālā izvirdumā sanitārajā mezglā. Laika nav, alianses mainās, un farss, kas ir tik ļoti atkarīgs no kontroles, sabrūk savu radītāju priekšā.
Tam visam pa vidu ir vēl kādi, kas karo ar sardīnēm un liek par sevi manīt, aizcērtot durvis kā primadonnas. Tā nav tikai komēdija. Tā ir lēna avārija – skaļa, haotiska, bet no tās nav iespējams novērst skatienu.
Izrādes režisors ir Mārtiņš Eihe, dramaturģe – Justīne Kļava, scenogrāfs – Emīls Jansons, kostīmu māksliniece – Ilze Vītoliņa, horeogrāfe – Ramona Levane, muzikālais vadītājs – Juris Vaivods, gaismu mākslinieks – Mikus Guds, izrādes vadītāja – Iveta Boša, producente – Līga Svempe.
Lomās: Arturs Krūzkops, Mārtiņš Meiers, Jana Herbsta, Ieva Segliņa vai Katrīna Griga, Dainis Gaidelis, Aldis Siliņš, Klāvs Kristaps Košins, Marta Lovisa Jančevska un Madara Viļčuka.