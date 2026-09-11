Kungs Rīgā neierastā veidā mēģina apturēt autobusu.
Sabiedrība
Šodien 21:52
“Kad esi par daudz skatījies supervaroņu filmas...” Kungs Rīgā neierastā veidā mēģina apturēt autobusu
Sociālajos tīklos izplatīts video, kurā redzams kāds kungs, kurš Rīgā dodas pa priekšu sabiedriskā transporta autobusam, acīmredzot mēģinot to apturēt.
Kā video aprakstā norāda tā autors, kungs esot sadusmojies, jo nebija paspējis iekāpt autobusā. Tāpēc viņš nolēmis autobusam doties pa priekšu.
Video redzams, ka incidents noticis ar “Rīgas satiksmes” 44. maršruta autobusu, kas kursē no Ziepniekkalna uz Zolitūdi. “Nezinu, kā beidzās, atvēra durvis, gāju tālāk…” – pie video raksta tā autors.
Tikmēr kāds cits "Threads" lietotājs situāciju komentē ironiski: “Kad esi par daudz skatījies supervaroņu filmas…”
Nav zināms, kas tieši notika pēc video redzamā brīža.