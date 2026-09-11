Ceturtā Karaliskā korgiju pastaiga Rīgas centrā
11. septembrī Rīgas centrā ceturto gadu norisinās Karaliskā korgiju pastaiga.
Sabiedrība
Šodien 21:30
FOTO: Rīgas centru pārņem korgiji! Aizvadīta ceturtā Karaliskā korgiju pastaiga
Šodien Rīgas centrā ceturto gadu norisinājās Karaliskā korgiju pastaiga, informēja biedrības "Latvijas korgiju draugi" valdes priekšsēdētāja Gerda Pulkstene.
Šogad korgiji centās pārspēt pērn sasniegto rekordu, kad pastaigā piedalījās 198 korgiji, kā arī pirmo reizi tika noskaidrots Karaliskās korgiju pastaigas gada karalis un karaliene.
Pēc pastaigas dalībniekus Kronvalda parkā gaidīja Karaliskais britu tējas pikniks, muzikāli priekšnesumi un krāšņs tērpu konkurss septiņās nominācijās. Vakaram turpinoties, korgiji pulcējās arī uz diskotēku kultūrtelpā "Burbulis".
Pasākuma goda viešņa bija Lielbritānijas vēstniece Latvijā Ketija Līča.