Jaunais Rīgas teātris applūdušu telpu dēļ evakuē skatītājus un atceļ trīs izrādes.
Kultūra
Šodien 20:20
Jaunais Rīgas teātris applūdušu telpu dēļ evakuē skatītājus un atceļ trīs izrādes
Jaunais Rīgas teātris (JRT) piektdienas vakarā ugunsdzēsības trauksmes rezultātā applūdušu telpu dēļ evakuējis skatītājus un atcēlis trīs piektdienas vakarā paredzētās izrādes, sacīja JRT reklāmas un sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Liepiņa.
Viņa skaidroja, ka teātrī nostrādājusi ugunsdzēsības trauksme, kā rezultātā no ugunsdzēsības sistēmas sācis plūst ūdens, appludinot pirmo stāvu.
Liepiņa sacīja, ka patlaban nav iespējas pateikt, kāpēc trauksme nostrādājusi, taču sadūmojums teātrī neesot bijis. Tāpat šovakar vēl nevarot pateikt, cik plašas telpas appludinātas un kādi zaudējumi radušies.
Trauksmes un appludināto telpu dēļ šovakar JRT nenotiek trīs izrādes - divas tika atceltas, bet viena izrāde pārtraukta un skatītāji evakuēti.