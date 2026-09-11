Jaunais Rīgas teātris applūdušu telpu dēļ evakuē skatītājus un atceļ trīs izrādes
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Jaunais Rīgas teātris applūdušu telpu dēļ evakuē skatītājus un atceļ trīs izrādes.
Kultūra

Jaunais Rīgas teātris applūdušu telpu dēļ evakuē skatītājus un atceļ trīs izrādes

Kultūras nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Jaunais Rīgas teātris (JRT) piektdienas vakarā ugunsdzēsības trauksmes rezultātā applūdušu telpu dēļ evakuējis skatītājus un atcēlis trīs piektdienas vakarā paredzētās izrādes, sacīja JRT reklāmas un sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Liepiņa.

Jaunais Rīgas teātris applūdušu telpu dēļ evakuē s...

Viņa skaidroja, ka teātrī nostrādājusi ugunsdzēsības trauksme, kā rezultātā no ugunsdzēsības sistēmas sācis plūst ūdens, appludinot pirmo stāvu.

Liepiņa sacīja, ka patlaban nav iespējas pateikt, kāpēc trauksme nostrādājusi, taču sadūmojums teātrī neesot bijis. Tāpat šovakar vēl nevarot pateikt, cik plašas telpas appludinātas un kādi zaudējumi radušies.

Trauksmes un appludināto telpu dēļ šovakar JRT nenotiek trīs izrādes - divas tika atceltas, bet viena izrāde pārtraukta un skatītāji evakuēti.

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