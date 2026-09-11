Policija aizturējusi personu aizdomās par seksuāla rakstura darbībām pret mazgadīgajiem.
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Šodien 19:17
Policija aizturējusi personu aizdomās par seksuāla rakstura darbībām pret mazgadīgajiem; notikums satricinājis Latvijas deju vidi
Valsts policija (VP) aizturējusi kādu personu aizdomās par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret mazgadīgām personām, informē VP.
Policija ir veikusi procesuālās darbības un aizturējusi kādu personu aizdomās par iespējamām seksuāla rakstura darbībām pret mazgadīgām personām.
Personai kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums.
Lietā turpinās izmeklēšana, bet plašāka informācija patlaban netiek sniegta.
LETA rīcībā ir kādas Zemgales deju skolas direktores vecākiem izplatīta informācija. Direktore vecākiem norādījusi, ka "šobrīd Latvijas deju vidi ir pāršalcis ļoti nopietns notikums, kas vēlreiz atgādina, cik svarīgi mums visiem kopā ir runāt par bērnu un jauniešu drošību, personīgajām robežām un attiecībām ar pieaugušajiem autoritātes pozīcijās." Direktore aicina vecākus mājās pārrunāt šo tēmu ar saviem bērniem.