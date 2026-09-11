Ieva Taranda pārdod savas gleznas, lai atbalstītu Nepālā pazudušo Agneses un Raimonda Fūrmaņu bērnus
Lai finansiāli atbalstītu Nepālā pazudušo Agneses un Raimonda Fūrmaņu abus bērnus – Klaudiju un Paulu –, māksliniece Ieva Taranda nolēmusi pārdot savas gleznas.
Taranda sociālajos tīklos pateicas ikvienam, kurš jau sniedzis atbalstu bērniem, un aicina arī citus iesaistīties, iegādājoties kādu no viņas darbiem vai daloties ar informāciju.
Viņa skaidro, ka bērniem šobrīd nepieciešams finansiāls atbalsts, lai nodrošinātu ikdienas dzīvi laikā, kad viņu vecāki atrodas Nepālā un tiek kārtotas juridiskās un ar mantojumu saistītās formalitātes.
Par iegūtajiem līdzekļiem nepieciešams nodrošināt bērniem mājokli, iegādāties granulas apkurei, pārtiku un segt citus ikdienas izdevumus.
“Katrs iegādātais mans darbs šobrīd būs arī ļoti konkrēts atbalsts Klaudijai un Paulam,” norāda Taranda.
“Šobrīd palīdzība nav abstrakta. Tā ir silta māja, pārtika, ikdienas izdevumi un iespēja bērniem turpināt dzīvot savu dzīvi,” viņa raksta.
Taranda aicina cilvēkus iegādāties viņas gleznas, dalīties ar aicinājumu un palīdzēt informācijai sasniegt pēc iespējas plašāku auditoriju.
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Jau ziņots, ka ledāja sabrukums 26. augustā izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz 9. septembrim apstiprinātais bojāgājušo skaits sasniedzis 1410, bet vēl 5651 cilvēks tiek uzskatīti par pazudušiem.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai (ĀM) zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
Ķīnas institūcijas oficiāli apstiprinājušas, ka visi 33 bezvēsts pazudušie Latvijas valstspiederīgie ir bijuši Ķīnā, un tām nav informācijas, ka ceļotāji būtu šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu.
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