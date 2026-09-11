Apgāžoties kravas auto, pie Daudersalas pārvada izbiruši graudi
Foto: ekrānuzņēmums no sadursme.lv video
Uz Daudersalas pārvada virzienā uz Sarkandaugavu apgāzusies kravas automašīna.
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Apgāžoties kravas auto, pie Daudersalas pārvada izbiruši graudi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

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Uz Daudersalas pārvada Rīgā, virzienā uz Sarkandaugavu, apgāzusies kravas automašīna ar graudiem, kā dēļ ceļš ir bloķēts, portālu Jauns.lv informē aculiecinieki.

Apgāžoties kravas auto, pie Daudersalas pārvada iz...

Valsts policijā apstiprināja, ka ap plkst. 14 Viestura prospektā pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas smagās automašīnas vadītājs netika galā ar automašīnas vadāmību un transportlīdzeklis apgāzās, kā rezultātā izbira krava - graudi.

Mediķi uz vietas sniedza palīdzību divām personām.

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