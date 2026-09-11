Uz Daudersalas pārvada virzienā uz Sarkandaugavu apgāzusies kravas automašīna.
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Šodien 17:50
Apgāžoties kravas auto, pie Daudersalas pārvada izbiruši graudi
Uz Daudersalas pārvada Rīgā, virzienā uz Sarkandaugavu, apgāzusies kravas automašīna ar graudiem, kā dēļ ceļš ir bloķēts, portālu Jauns.lv informē aculiecinieki.
Valsts policijā apstiprināja, ka ap plkst. 14 Viestura prospektā pēc policijas rīcībā esošās sākotnējās informācijas smagās automašīnas vadītājs netika galā ar automašīnas vadāmību un transportlīdzeklis apgāzās, kā rezultātā izbira krava - graudi.
Mediķi uz vietas sniedza palīdzību divām personām.