SEB klientiem sestdienas rītā jārēķinās ar ierobežojumiem – uz laiku nestrādās arī maksājumu kartes
Foto: Edijs Pālens/LETA
SEB klientiem sestdienas rītā jārēķinās ar ierobežojumiem.
Sabiedrība

SEB klientiem sestdienas rītā jārēķinās ar ierobežojumiem - uz laiku nestrādās arī maksājumu kartes

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SEB banka brīdina klientus par plānotiem IT sistēmu uzturēšanas darbiem, kuru laikā sestdien, 12. septembrī, vairākas stundas nebūs pieejami atsevišķi bankas pakalpojumi.

SEB klientiem sestdienas rītā jārēķinās ar ierobež...

Laikā no plkst. 3.00 līdz 8.00 nebūs iespējams izmantot SEB internetbanku un mobilo lietotni. Šajā periodā nebūs iespējams arī saņemt ienākošos zibmaksājumus un veikt tādus pirkumus internetā, kuru apstiprināšanai nepieciešams pieslēgties internetbankai jeb izmantot 3D Secure aizsardzību.

Savukārt no plkst. 4.20 līdz 5.00 uz laiku nebūs iespējams izmantot SEB maksājumu kartes ne tirdzniecības vietās, ne internetā, ne bankomātos.

Banka aicina klientus savlaicīgi ieplānot nepieciešamos darījumus, ņemot vērā sistēmu uzturēšanas darbu laiku.

SEB atvainojas klientiem par iespējamām neērtībām.

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