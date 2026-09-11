Latvijas prezidents nākamnedēļ dosies uz ASV
Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs no 17. septembra līdz 28. septembrim darba vizītē apmeklēs ASV, lai piedalītos ANO Ģenerālās asamblejas 81. sesijas atklāšanā Ņujorkā un Amerikas Latviešu apvienības 75. gadadienas kongresā Vašingtonā, informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris.
Vizītes laikā plānotas arī vairākas tikšanās Losandželosā un Sandjego kopā ar Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem, pievēršot uzmanību sadarbībai aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju, biomedicīnas, jaunuzņēmumu un filmu industriju jomā.
Darba vizīte ASV sāksies ar Latvijas prezidenta uzrunu un diskusiju Amerikas Latviešu apvienības 75. gadadienas kongresā Vašingtonā, kas norisināsies 18. septembrī.
Savukārt Rinkēviča uzruna ANO Ģenerālajā asamblejā paredzēta 23. septembrī aptuveni plkst. 16.15 pēc Latvijas laika. Plānots, ka Latvijas prezidents savā uzrunā pievērsīs sevišķu uzmanību Krievijas agresijai pret Ukrainu un tās radītajiem draudiem uz noteikumiem balstītajai starptautiskajai kārtībai, kā arī hibrīdajam apdraudējumam, ar ko saskaras Latvija un reģiona valstis. Rinkēvičs piedalīsies arī ANO Drošības padomes sanāksmē.
ANO Ģenerālās asamblejas sesijas laikā plānota arī ikgadējā Baltijas valstu prezidentu tikšanās ar ANO ģenerālsekretāru Antoniu Guterrešu, kā arī ar Polijas prezidentu Karolu Navrocki. Latvijas prezidentam paredzētas vairākas divpusējas tikšanās ar citu valstu līderiem un intervijas ASV un starptautiskajiem medijiem. Latvijas prezidents ir aicināts piedalīties arī ASV prezidenta Donalda Trampa un pirmās lēdijas Melānijas Trampas pieņemšanā par godu ANO Ģenerālās asamblejas 81. sesijai.
No 24. septembra Rinkēvičam plānotas vairākas tikšanās ar ASV uzņēmumu pārstāvjiem kopā ar Latvijas biznesa delegāciju Losandželosā un Sandjego, veicinot sadarbību starp uzņēmumiem un stiprinot Latvijas uzņēmumu pozīcijas vienā no pasaules lielākajiem un konkurētspējīgākajiem tirgiem.
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Paredzēts, ka 27. septembrī Latvijas prezidents piedalīsies Losandželosas Latviešu skolas 75. jubilejas svinībās, kā arī tiksies ar Latvijas diasporas pārstāvjiem.