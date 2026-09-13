Kāpēc kremācija kļūst arvien populārāka? Apbedītāju asociācijas vadītājs Mārtiņš Štreihfelds par nozares aktualitātēm
Bēru tradīcijas, apbedīšana, kremācija, jaunais Kapsētu likums un nozares aizkulises – tās ir tēmas, par kurām ikdienā runājam reti. Kaut gan – tas kādā dzīves brīdī skar gandrīz ikvienu cilvēku.
Kā pēdējo gadu laikā mainījušās cilvēku izvēles? Kāpēc kremācija kļūst arvien populārāka? Vai jaunais Kapsētu likums tiešām radīs tik lielas pārmaiņas, kā domā daļa sabiedrības? Par tradīcijām, mītiem, juridiskajiem jautājumiem un profesionālajā darbā piedzīvoto stāsta ilggadējs apbedīšanas nozares pārstāvis, Latvijas Apbedītāju asociācijas vadītājs Mārtiņš Štreihfelds.
Vasaras nogale saistās ar kapusvētku laiku. Kādi ir jūsu vērojumi – vai kapusvētku tradīcijas joprojām ir dzīvas un aktuālas vai pamazām aiziet pagātnē?
Salīdzinot ar laiku pēc Padomju Savienības sabrukuma, kapusvētkus apmeklē nedaudz mazāk cilvēku. Toreiz viss, kas iepriekš bija aizliegts un pēkšņi kļuva atļauts, guva ļoti lielu atsaucību. Taču ģimenēs, kur tuvinieku kapavietu kopšana un kapusvētku apmeklēšana ir svēta tradīcija, nekas nav mainījies. Šīs vērtības tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Es labāk pārzinu situāciju Rīgā, un te kapusvētkos kapsētās joprojām ir daudz apmeklētāju. Kapavietas ir sakoptas, visur ziedi un svecītes. Domāju, ka ārpus Rīgas, īpaši Latgalē, kapusvētku tradīcijas tiek koptas vēl rūpīgāk.
Jūsu vecāki Latvijā drīz pēc neatkarības atgūšanas izveidoja pirmo apbedīšanas uzņēmumu. Vai pēdējo desmit, divdesmit vai trīsdesmit gadu laikā ir parādījušās kādas jaunas tradīcijas un kādas pamazām izzudušas?
Pie vecākiem mūsu ģimenes uzņēmumā “Latona Ltd” es sāku strādāt jau 2008. gadā, savukārt apbedīšanas uzņēmumu vadu kopā ar mammu Rutu kopš 2023. gada janvāra. Mūsu apbedīšanas uzņēmums darbojas šajā sfērā jau kopš 1992. gada Ir grūti nosaukt ko tādu, kas pēdējos gados būtu būtiski mainījies. Taču ir tradīcijas, kas joprojām saglabājas – piemēram, pirms kapa aizbēršanas zārku pārklāt ar zārka segu. Daudzas ģimenes to joprojām ievēro. Taču, pieaugot kremāciju skaitam, zārka sega kļūst mazāk aktuāla, jo kremācijas gadījumā to parasti neizmanto. Joprojām ir dzīva arī tradīcija bērt kapā trīs saujas smilšu. Savukārt zārku līdz kapavietai tuvinieki nes retāk, biežāk to uztic profesionāļiem. Tomēr ir arī daudz gadījumu, kad piederīgie vēlas nest un parādīt aizgājējam cieņu pēdējā gaitā. Pie kapa bieži vien tiek skaitīta Tēvreize, arī tad, ja ceremoniju vada izvadītājs.
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Ko cilvēki izvēlas biežāk: garīdznieku vai izvadītāju?
Mūsdienās biežāk izvēlas izvadītāju. Garīdznieka vadītas bēres ir kļuvušas retākas. Agrāk no desmit bērēm aptuveni septiņās piedalījās mācītājs un trijās ceremoniju vadīja izvadītājs, bet tagad proporcija ir aptuveni puse uz pusi. Man personīgi šķiet, ka mācītāja klātbūtne ceremonijai piešķir īpašu noskaņu un svinīgumu. Iespējams, daļa cilvēku neaicina mācītāju, jo aizgājējam ikdienā nav bijusi saikne ar baznīcu. Visu nosaka ģimenes tradīcijas.
Covid-19 laiks ieviesa savas korekcijas – improvizēti bēru mielasti notika ārā aiz kapsētas vai krematorijas, bēru ceremonijas tuviniekiem translēja video tiešsaistē.
Covid-19 laiks, protams, ieviesa korekcijas, taču, manuprāt, visvairāk tas ietekmēja pašu apbedīšanas nozari. Bija uzņēmumi, kas centās nopelnīt uz cilvēku nelaimes rēķina. Tika apgalvots, ka kaut ko nedrīkst darīt, taču, samaksājot vairāk, pēkšņi tas kļuva iespējams. Bija uzņēmumi, kas pārdeva ievērojami dārgākus zārkus ar stikla lodziņu, lai tuvinieki varētu uz mirušo paskatīties. Vēl citi prasīja ļoti lielu samaksu par mirušā sagatavošanu, pamatojot to ar it kā īpaši augsto inficēšanās risku. Mēs kopā ar tēvu paši gatavojām mirušos apbedīšanai un par to neprasījām īpašu piemaksu. Vienīgās papildu izmaksas bija individuālie aizsardzības līdzekļi. Katru reizi izmantojām vienreizlietojamos aizsargtērpus, cimdus, maskas un cepures – visu nepieciešamo, lai darbu veiktu droši. Visas šīs prasības stingri ievērojām, un tāpēc ne es, ne mans tēvs ar Covid-19 nesaslima.
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Tolaik sabiedrībā trūka skaidras informācijas par to, kā pareizi rīkoties ar Covid-19 mirušajiem. Mēs vadījāmies pēc Vācijas apbedītāju asociācijas rekomendācijām. Mans tēvs bija šīs asociācijas biedrs, un tā ļoti ātri apkopoja informāciju, balstoties uz Pasaules veselības organizācija ieteikumiem. Ievērojām visas šīs vadlīnijas, un tās sevi pilnībā attaisnoja. Aicinājām arī cilvēkus piedalīties bērēs, vienlaikus ievērojot valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības – distanci, pulcēšanās ierobežojumus un citus noteikumus. Savukārt bēru mielastus izbraukumā pirmā ar savu uzņēmumu sāka piedāvāt mana bijusī vidusskolas klasesbiedrene Māra, vēlāk šo ideju pārņēma arī citas firmas.
Vai kādi jauninājumi parādījušies kremācijas jomā?
Kremācija kļūst arvien populārāka, un parādās arī dažādi jauni risinājumi, kā saglabāt piemiņu par aizgājēju. Piemēram, viena ukraiņu māksliniece kremācijas pelnus iestrādā stiklā, veidojot ļoti skaistas piemiņas kompozīcijas. Bija uzņēmumi, kas piedāvāja kremācijas pelnus nosūtīt uz Dāniju un no tiem izgatavot mākslīgu dimantu. Šāds pakalpojums gan nav īpaši populārs, jo ir ļoti dārgs – izmaksas sasniedz vairākus desmitus tūkstošu eiro. Tie ir interesanti jaunievedumi, tomēr plašu atsaucību tie nav guvuši.
Vai var teikt, ka kremācija kļūst arvien populārāka?
Ja skatāmies uz pēdējiem četrdesmit gadiem kopumā, tad būtiskākais jaunums apbedīšanas nozarē ir tieši kremācija. Tās popularitāte turpina pieaugt. Agrāk no desmit bērēm aptuveni četrās tika veikta kremācija, bet sešās notika tradicionāla apbedīšana zemē. Mūsdienās situācija ir pretēja – aptuveni astoņos gadījumos izvēlas kremāciju, bet tikai divos notiek apbedīšana kapos.
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Kāpēc cilvēki vairāk sliecas par labu aizgājēju kremācijai?
Manuprāt, galvenie iemesli ir mūsdienu dzīves ritms un praktiski apsvērumi. Lielpilsētās cilvēkiem bieži pietrūkst laika regulāri apmeklēt un kopt kapavietas, tāpēc daudzi izvēlas kremāciju, lai neuzliktu šo pienākumu saviem tuviniekiem. Turklāt daudzās kapsētās ģimenes kapavietas ir pilnas. Ja cilvēks vēlas atdusēties līdzās saviem vecākiem un vecvecākiem, bet vietas vairs nav, kremācija bieži vien ir vienīgais risinājums. Tad urnu var apglabāt esošajā ģimenes kapavietā. Ar šādām situācijām sastopamies ļoti bieži.
Saistībā ar kremāciju nereti tiek runāts arī par to, ka trūkst kolumbāriju.
Jā, kolumbāriju noteikti trūkst. Tie, ko Rīgas dome izbūvēja Otrajos Meža kapos, aizpildījās ļoti ātri. Par jaunu kolumbāriju būvniecību pagaidām nekas nav dzirdēts, lai gan tie būtu ļoti nepieciešami. Taču apsaimniekošanas risinājumam jābūt ļoti pārdomātam. Varētu būt līdzīgi kā ar kapavietu apsaimniekošanu – ar noteiktu uzturēšanas maksu un regulāru kopšanu, uz laiku, kamēr tuvinieki rūpējas – līdzīgi kā tas ir kapsētās.
Ja pieprasījums pēc kremācijas palielinās, rodas jautājums: vai Latvijā ir pietiekami daudz krematoriju, vai tomēr to trūkst?
Šobrīd krematorijas darbojas Rīgā, Saldū, Valmierā un Daugavpilī, un drīzumā darbu sāks arī krematorija Jelgavas pusē. Līdz ar to faktiski visa Latvija būs nodrošināta ar šo pakalpojumu. Vienīgi Kurzemē krematorija joprojām ir tikai Saldū. Varētu būt vēl viena, piemēram, Pāvilostas pusē, kas būtu ērtāka Liepājas un Ventspils iedzīvotājiem. Lai gan pieļauju, ka daļa liepājnieku kremācijas pakalpojumus izmanto arī Lietuvā. Kopumā domāju, ka krematoriju skaits Latvijā jau ir pietiekams.
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Ir bijuši iedzīvotāju protesti pret jaunu krematoriju būvniecību.
Manuprāt, tas galvenokārt notiek informācijas trūkuma dēļ. Daudzi priekšstatu par krematoriju ir guvuši no filmām – it kā no skursteņiem nepārtraukti nāktu biezi dūmi. Patiesībā tā nav. Līdzīgi, kā kurinot mājas krāsni, sākumā, kamēr sistēma uzsilst, no skursteņa var būt redzami dūmi. Taču tajā brīdī krāsnī vēl nav ievietots mirušais – tā vienkārši uzsilst līdz nepieciešamajai temperatūrai. Tikai pēc tam sākas kremācijas process. Ja mirušais ir ļoti korpulents, degšanas laikā var rasties specifisks aromāts, taču mūsdienu krematorijās ir filtrēšanas sistēmas, kas aiztur cietās daļiņas. Apkārtējā vidē tās nenonāk. Krematoriju darbību ļoti stingri kontrolē valsts institūcijas. Pēc jebkuras sūdzības tiek veiktas pārbaudes, ņemti izmešu mērījumi un kontrolēta atbilstība noteiktajām normām. Tā ir rūpīgi uzraudzīta nozare.
Eiropā arvien vairāk tiek runāts par zaļo apbedīšanu – cilvēku kompostēšanu, piemiņas koku stādīšanu un citiem videi draudzīgiem risinājumiem. Vai arī Latvijā parādās šādas idejas?
Latvijā par to arī ir runāts. Pērn sniedzu interviju par Latvijā radītu produktu – puķupodu, kurā kremācijas pelni tiek ievietoti zem auga. Ideja ir tāda, ka, iestādot zemē, saknes iziet cauri pelniem un vēlāk izaug koks vai cits augs. Skatos uz to visai skeptiski. Ir grūti iedomāties, ka pelni varētu būt īpašs barības avots augam. Pelnus jau izsenis izmanto dārzniecībā – tos kaisa, lai ierobežotu sūnas un nezāles. Tāpēc man šķiet, ka šajā idejā vairāk ir mārketings nekā reāls ieguvums augam. Protams, ja cilvēkiem šāda pieeja patīk, nav iebildumu. Par līdzīgiem risinājumiem ārzemēs gan esmu dzirdējis daudz vairāk. Ir ne tikai piemiņas koki, bet arī visai neparastas idejas. Piemēram, Amerikā daļu pelnu ieber smilšu pulkstenī. Man tas šķiet mazliet ironiski – it kā cilvēkam jau pienāktos mierīgi atdusēties, bet viņu vēl visu atlikušo laiku nodarbina par smilšu pulksteni. Katru reizi, kad apgriez pulksteni, sanāk, ka viņš atkal piedalās tavā ikdienā. Es šādu piemiņas veidu neizvēlētos.
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Pavisam nesen stājies spēkā jaunais Kapsētu likums, kurā paredzēts, ka aizgājēju pelnus varēs izkaisīt kapsētās speciāli ierīkotās vietās. Kā vērtējat šo ieceri?
Par šo ideju mēs, apbedīšanas nozares cilvēki, savā starpā esam daudz diskutējuši. Man šķiet, ka pati iecere ir radusies ar labu nodomu – kāds ir iedomājies: kapsētā varētu būt skaista vieta, neliels kalniņš, kur cilvēki varētu izkaisīt tuvinieku pelnus. Taču uzskatu, ka nav līdz galam izvērtēts, kā tas izskatīsies praksē. Ja dienā tiek kremēti aptuveni desmit cilvēki un, piemēram, septiņu piederīgie izvēlas pelnus izkaisīt vienā vietā, tad pēc kāda laika šis skaistais kalniņš pārvērtīsies pelnu kaudzē. Lietus pelnus var izskalot, tie sajauktos ar zemi, un veidotos dubļi. Tas vairs neizskatītos estētiski. Turklāt cilvēki bieži vien domā, ka pēc kremācijas viss pārvēršas smalkā pulverī. Tā nav. Paliek arī kaulu fragmenti, kurus pēc tam mehāniski samaļ. Tāpēc urnā nav tikai smalki pelni vien.
Runājot par pelnu izkaisīšanu kopumā, situācija juridiski nav līdz galam skaidra. Likums neaizliedz pelnus izkaisīt, jo tie vairs nav bioloģiski bīstami. Vienlaikus nav skaidri noteikts, ka to drīkst darīt jebkurā vietā.
Nedrīkst izmest urnu, metāla vāku vai citus materiālus, jo tie jau ir atkritumi. Savukārt par pašiem pelniem normatīvajos aktos nav viennozīmīga regulējuma. Līdz ar to daudz kas ir atkarīgs no konkrētās situācijas un no tā, kā likumu interpretē uzraugošās iestādes. Ja rastos strīds, visticamāk, priekšroka būtu valsts institūciju interpretācijai.
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Es saviem klientiem parasti saku – ja ģimene vēlas pelnus izkaisīt kādā aizgājējam nozīmīgā vietā, piemēram, pie iemīļota ezera vai makšķerēšanas vietas, tad nevajag to pārvērst par publisku šovu. Nevajag filmēt un publicēt sociālajos tīklos. Ja tas notiek klusi, ģimenes lokā un ar cieņu pret aizgājēju, tā ir pavisam cita situācija. Jāatceras arī tas, ka citiem sabiedrības locekļiem tas varētu nepatikt un ka visdrošāk tomēr ir oficiāli apbedīt kapsētā un par to arī liecinātu ieraksts kapu grāmatā.
Kā jūs kopumā vērtējat jauno Kapsētu likumu? Rīgā un citviet Latvijā jau līdz šim bija saistošie noteikumi, kas daudzējādā ziņā regulēja šos jautājumus.
Manuprāt, ir ļoti labi, ka šāds likums beidzot ir pieņemts. Rīgā daudzas lietas jau bija sakārtotas ar pašvaldības un Kapsētu pārvaldes saistošajiem noteikumiem, tāpēc galvaspilsētā lielu pārmaiņu nebūs. Toties ārpus Rīgas situācija bieži vien ir pavisam citāda. Piemēram, kad pirms daudziem gadiem Raganā apbedījām manas mammas brāli, mēģinājām noskaidrot informāciju par ģimenes kapavietu. Pašvaldībā mums paskaidroja, ka nekādas kapu grāmatas viņiem nav. Izrādījās, ka iepretim kapsētai dzīvo cilvēks, pie kura glabājas kāda pierakstu klade. Visa šī sistēma izskatījās diezgan haotiska. Mamma vēlāk stāstīja, ka viņas tēvs tajā kladē bija ierakstīts, bet nebija ierakstīta viena radiniece. Daudzās mazajās kapsētās uzskaite gadiem ilgi balstījusies uz atsevišķu cilvēku zināšanām un pierakstiem, nevis vienotu sistēmu. Īpaši tas attiecas uz nelielām pašvaldību un baznīcu kapsētām. Nereti kapsētu pārzinis ir cilvēks cienījamā vecumā, kurš kapsētā strādājis gadu desmitiem un no galvas zina, kur atrodas katra kapavieta un kas tajā apglabāts. Viņam datorizēta uzskaite līdz šim nav bijusi vajadzīga. Jaunais likums palīdzēs rast skaidrību šajos visos jautājumos un sakārtot to.
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Jaunais likums faktiski uzliek pašvaldībām pienākumu šo informāciju digitalizēt un veidot vienotas datu bāzes. Protams, tas nozīmē papildu darbu un izmaksas, taču ilgtermiņā tas sakārtos visu sistēmu. Nākotnē būs daudz vieglāk atrast informāciju par apbedītajiem, līdzīgi kā tas jau šobrīd iespējams tajās kapsētās, kas ir digitalizētas.
Vienlaikus jaunais likums būtiski nemaina privāto kapsētu darbību. Tas neattiecas arī uz baznīcu kapsētām, kuras faktiski ir privātas kapsētas un darbojas saskaņā ar baznīcas noteikumiem. Tās pašas lemj par kapavietu piešķiršanu un apsaimniekošanu, ievērojot vispārējās apbedīšanas prasības, piemēram, minimālo termiņu pirms virsapbedījumu veikšanas. Šajā ziņā būtisku izmaiņu nav.
Kad sākās diskusijas par topošo Kapsētu likumu, sociālajos tīklos izplatījās daudz maldinošas informācijas. Cilvēki rakstīja, ka līdz ar jauno likumu atņems kapavietas un virsū apbedīs citus. Patiesībā likumā nekas tāds nav paredzēts.
Viena no likuma priekšrocībām ir tā, ka tas ievieš skaidru kārtību. Ja likumā noteiktā procedūra tiek ievērota un kapu pārzinis ik gadu apseko kapa vietas un aktē nekoptās, tad pēc trīs gadu dīkstāves šī kapa vieta kļūs pieejama citiem, kas vēlas veikt apbedījumu konkrētajā kapsētā. Tādējādi veidojas saprotama un vienota kārtība. Jāsaprot arī tas, ka kapsētu uzturēšana maksā naudu. Tā nav nozare, kur iespējams gūt lielu peļņu. Neviens nevar paredzēt, cik apbedījumu būs nākamajā mēnesī vai gadā. Ja netiktu iekasētas uzturēšanas maksas, kapsētām vienkārši trūktu līdzekļu to apsaimniekošanai.
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To labi var redzēt daudzviet Latvijā, kur ir nelielas dzimtu kapsētas. Ja dzimta izzūd vai aizbrauc prom, kapavietas pamazām aizaug. Tad tās nereti sakopj brīvprātīgie vai projekti, kas piesaista Eiropas finansējumu. Tāpēc uzturēšanas maksai ir praktiska nozīme – bez tās kapsētas ilgtermiņā nevar pastāvēt.
Deviņdesmitajos gados starp apbedīšanas uzņēmumiem valdīja ļoti asa konkurence – notika cīņa par aizgājējiem, tika runāts par slimnīcu darbinieku uzpirkšanu un citām nelikumīgām shēmām. Nesen atkal izskanēja ziņas par informācijas pārdošanu, kurā iesaistīti policisti. Vai tas nozīmē, ka deviņdesmitie ir atgriezušies?
Tie nekur nav pazuduši.
Kas šobrīd notiek apbedīšanas nozarē?
Deviņdesmitajos gados pie ārstiem negāja tukšām rokām – bija pieņemts aiznest konfekšu kasti vai konjaka pudeli. Tā bija ierasta pieklājības forma, nevis kaut kas ārkārtējs. Vēlāk, kad tirgū ienāca arvien vairāk apbedīšanas uzņēmumu, konkurence kļuva daudz agresīvāka. Konfekšu kastes pamazām nomainīja nauda. Jo lielāka konkurence, jo lielākas kļuva arī atlīdzības par klientu novirzīšanu. Sākumā tie bija pieci vai desmit lati, pēc tam divdesmit, trīsdesmit, piecdesmit eiro. Tad tirgū ienāca uzņēmumi, kas sāka maksāt jau vairāk nekā simt eiro par katru novirzīto klientu. Tajā brīdī konkurence kļuva pavisam citāda – negodīga. Domāju, ka šāda prakse nav pazudusi arī šodien. Informāciju par mirušajiem var nodot dažādi cilvēki – ārsti, policisti, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki, sociālie darbinieki, aprūpētāji. Gandrīz ikviens, kurš pirmais nonāk pie ģimenes un vēlas uz to nopelnīt, var atrast iespēju iesaistīties šādā shēmā. Tajā pašā laikā medicīnā notiek paaudžu maiņa un jaunie ārsti atsakās no dāvanām vai jebkādas atlīdzības. Viss pamazām mainās, un es ceru, ka ar laiku mirušo pārdošana izzudīs. Taču ne patlaban – kad dažiem ir iespējas viegli nopelnīt. Diemžēl cilvēki bieži neapzinās, ka par šādu starpniecību beigās samaksā viņi paši. Ja apbedīšanas uzņēmumam ir jāizmaksā komisija starpniekam, šī summa tiek iekļauta pakalpojuma cenā. Es vienmēr esmu centies strādāt citādi un nevienam nemaksāju. Tā mani mācīja arī tēvs: pret visiem izturēties godīgi un ar vienādu cieņu. Ilgtermiņā tieši tas veido reputāciju un uzticību.
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Runājot par naudu – vai savā darbā redzat, ka cilvēki cenšas ekonomēt uz bērēm? Dzīve kļūst dārgāka, cenas aug. Vai tas atspoguļojas arī apbedīšanas pakalpojumos?
Patiesībā ir tieši pretēji. Agrāk cilvēki daudz vairāk centās ekonomēt – izvēlējās lētākus, ar audumu apvilktus zārkus, mazāk ziedu, atteicās no nesējiem vai citām ceremonijas detaļām. Tagad cilvēki biežāk izvēlas kvalitatīvāku un skaistāku ceremoniju – koka zārku, ziedus, kapa krustu, nesējus, piemērotu transportu. Ir vēlme aizvadīt cilvēku cieņpilni.
Viens no iemesliem, protams, ir valsts apbedīšanas pabalsts. Ja cilvēkam bijusi normāla pensija, pabalsts sedz ievērojamu daļu izdevumu, un tas ģimenei ir būtisks atbalsts, bet laukos situācija bieži vien ir sarežģītāka. Daudzi cilvēki visu mūžu dzīvojuši naturālajā saimniecībā vai bartera attiecībās – viens audzēja cūkas, cits turēja govis, savstarpēji mainījās ar produkciju, bet oficiālu darba attiecību un sociālo iemaksu nebija. Rezultātā pensijas ir ļoti mazas, līdz ar to arī apbedīšanas pabalsts ir neliels. Savukārt Rīgā lielākā daļa cilvēku visu mūžu strādājuši oficiāli un maksājuši nodokļus, tāpēc arī pensijas un līdz ar to apbedīšanas pabalsti parasti ir lielāki.
Kādas šobrīd ir aptuvenās bēru izmaksas?
Katrs gadījums ir individuāls, taču, ja runājam par pilnvērtīgu ceremoniju ar runātāju, mūziku, nesējiem, ziediem un pārējiem pakalpojumiem, tad visbiežāk kopējās izmaksas ir apmēram no 1400 līdz 1600 eiro. Vislielāko ietekmi uz cenu parasti atstāj zārka izvēle.
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Atceros vienu gadījumu. Ģimene sākumā bija izvēlējusies ļoti plašu ceremoniju – dārgu zārku, vairākus vainagus, mūziku un citus pakalpojumus. Kopējā summa pārsniedza divus tūkstošus eiro, un tika apsvērta pat iespēja ņemt kredītu. Nākamajā dienā izrunājām visu vēlreiz. Dārgā zārka vietā tuvinieki izvēlējās citu, kas arī bija no ozola un ļoti skaists, tikai ievērojami lētāks. Samazināja arī vainagu skaitu un atteicās no dažām papildu pozīcijām. Tas bija saprātīgs lēmums. Vēlme cilvēku cienīgi pavadīt ir saprotama, taču kredīts bērēm, manuprāt, ir nenopietni.
Noslēgumā – vai ir bijušas kādas īpaši neparastas vai aizkustinošas ceremonijas, kas palikušas atmiņā?
Viens no spilgtākajiem stāstiem man saistās ar kādu jaunu sievieti. Viņa ļoti smagi un ilgstoši slimoja, un viņas lielākais sapnis bija apprecēties. Slimnīcā pie viņas gultas tika uzaicināts mācītājs, un viņa apprecējās ar savu mīļoto. Vēlāk šo jauno sievieti tērpām viņas kāzu kleitā un guldījām baltā zārkā. Tas bija ļoti emocionāls brīdis – cilvēks piepildīja savu pēdējo sapni un tikai tad devās mūžībā. Atmiņā palikušas arī īpaši skaistas atvadas. Reiz kapa vietu pilnībā noklājām ar rožu ziedlapiņām – zārks pazuda zem sarkana ziedu paklāja. Tā bija ļoti eleganta un cieņpilna ceremonija. Ļoti spēcīgas emocijas rada arī mežragu kvarteta vai ansambļa spēle. Kad bēru gājiens tuvojas kapam un skan mežragi, atmosfēra kļūst īpaši svinīga.
Manuprāt, pats svarīgākais šajā darbā ir cieņa pret cilvēku un viņa tuviniekiem. Mēs vienmēr sakām nevis "uz redzēšanos", bet "visu labu" un "paldies par uzticēšanos". Jo patiesībā cilvēks mums uztic pašu dārgāko, kas viņam tajā brīdī ir. Bieži saku tuviniekiem: miris ir tikai ķermenis. Cilvēks dzīvo tik ilgi, cik ilgi viņš ir jūsu atmiņās. Ķermenis ir tikai mūsu laicīgais apvalks, transports mūsu dvēselei, bet atmiņas paliek.