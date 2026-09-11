Policija uziet organizētu narkotiku grupējumu - kravas auto atrod 114 kilogramus marihuānas
Veicot operatīvās darbības narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgas aprites apkarošanas jomā, Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas nāca uz pēdām organizētai noziedzīgai grupai, aizdomās par narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu apriti lielā apmērā.
Veicot procesuālas darbības sāktajā izmeklēšanā, Valsts policija Rīgas reģionā konstatēja kravas automašīnu ar 114 kilogramiem žāvētas marihuānas un aizdomās par noziedzīgo nodarījumu aizturēja divas personas, vienlaikus turpinot skaidrot pārējos organizētās noziedzīgās grupas dalībniekus un precīzu to lomu sadali.
Aizdomās par noziedzīgo nodarījumu, Valsts policija sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 2531. panta trešās daļas par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu realizācijas nolūkā lielā apmērā organizētā grupā. Par šādu noziedzīgu nodarījumu personas soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Reaģējot uz operatīvo informāciju, Valsts policijas amatpersonas šī gada 26. augustā īstenoja vairākas kratīšanas Rīgas reģionā, tostarp aizturot 1977. gadā dzimušu vīrieti, pie kura dzīves vietā atrasti vairāki priekšmeti ar pierādījumu nozīmi, kā arī pārmeklējot ar personu saistīto kravas automašīnu Mercedes Benz, tajā konstatēti ap 114 kilogrami izžāvētas marihuānas – precīzu vielas apmēru izmeklēšana noteiks pēc veiktajām ekspertīzēm.
Tāpat 26. augustā aizturēts 1978. gadā dzimis vīrietis aizdomās par saistību ar organizētās noziedzīgās grupas darbību. Abi vīrieši kriminālprocesā atzīti par aizdomās turētiem un viņiem piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka aizturētās personas ar vēl vismaz divām citām personām, iepriekš vienojušās par organizētas noziedzīgas grupas izveidi ar nolūku veikt noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar narkotisko vielu iegādi, glabāšanu un realizāciju organizētā grupā, kurā ir strikti sadalītas lomas un pienākumi. Valsts policija izmeklēšanā šobrīd turpina skaidrot precīzus noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļus un citas iesaistītās personas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.