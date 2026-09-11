Nepālā pazudušo ceļotāju personīgās mantas palīdzēs nogādāt mājās viņu tuviniekiem
Apdrošināšanas sabiedrība ERGO kompensēs izdevumus par uzņēmumā apdrošināto, Nepālā bezvēsts pazudušo, ceļotāju personīgo mantu atgādāšanu uz mītnes zemi.
33 cilvēkiem, kuri augustā devās ceļojumā uz Nepālu un potenciāli varēja atrasties dabas katastrofas skartajā zonā, ir ERGO ceļojumu apdrošināšanas polise. Lielākā daļa no viņiem ir Latvijas valstspiederīgie, kuri joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
“Lai sniegtu atbalstu ERGO apdrošināto – Nepālā cietušo – tuviniekiem, sadarbībā ar Ārlietu ministriju patlaban organizējam personīgo mantu un bagāžas atgādāšanu mājup no Nepālas. Tiklīdz būs zināmas precīzākas detaļas par transportēšanas gaitu, tuvinieki tiks par to informēti,” saka ERGO Atlīdzību regulēšanas departamenta direktore Sanita Rubene.
Attiecīgi ERGO segs izdevumus par Latvijas valsts iestāžu koordinēto, ERGO apdrošināto personu, identificēto mantu transportēšanu uz Latviju. Tāpat ERGO atlīdzinās izdevumus tiem tuviniekiem, kuri mantu nogādāšanu izvēlējušies organizēt paši, tostarp uz citām valstīm. “Šajos gadījumos aicinām tuviniekus ar mums sazināties individuāli un saglabāt visus ar transportēšanu saistītos maksājumu dokumentus – rēķinus, čekus u.tml., lai varam atlīdzināt izmaksas,” uzsver S. Rubene.
“Turpinām sekot līdzi notikumu gaitai Nepālā, esot saziņā ar Ārlietu ministriju un joprojām cerot uz pozitīvu iznākumu. Jebkurā no situācijas attīstības scenārijiem esam gatavi sniegt paredzēto apdrošināšanas aizsardzību,” apliecina ERGO pārstāve.
Atkarībā no dabas katastrofas sekām ceļojumu apdrošināšana segs medicīniskās palīdzības un ārstēšanās izdevumus, repatriācijas un transportēšanas izmaksas vai ceļotāju nāves gadījumā paredzēto apdrošināšanas atlīdzību tuviniekiem.
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Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai (ĀM) zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
Ķīnas institūcijas oficiāli apstiprinājušas, ka visi 33 bezvēsts pazudušie Latvijas valstspiederīgie ir bijuši Ķīnā, un tām nav informācijas, ka ceļotāji būtu šķērsojuši robežu atpakaļ uz Nepālu.