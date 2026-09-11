Balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās pieteikušies vairāk nekā 1400 vēlētāju
Balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās līdz šim pieteikušies 1408 vēlētāji, informēja Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK).
Kā pastāstīja CVK, visvairāk jautājumu ir vēlētājiem, kuri īslaicīgi dodas uz ārvalstīm neilgi pirms vēlēšanām un pastāv risks, ka sūtījums var nepaspēt nosūtīties.
Šādos gadījumos, kad vēlētājs nonāk ārvalstīs ļoti tuvu 3. oktobrim, CVK aicina izvēlēties sūtīt pasta balsojumus uz tuvāko iecirkni vietai, kur vēlētājs atradīsies, nevis kā ierasts uz Latviju. Šogad ir iespēja sūtīt balsojumus ne tikai uz Latviju, bet arī citām pasta balsošanas komisijām 37 pasaules valstīs - par šo arī vēlētāji bieži nezina, skaidro CVK.
Jau ziņots, ka Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu laikā dzīvos vai uzturēsies ārvalstīs, balsošanai pa pastu var pieteikties līdz 25. septembrim valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "Latvija.gov.lv", izmantojot e-pakalpojumu "Vēlētāja datu pārvaldība".
Reģistrējoties vēlētājam jāizvēlas pasta balsošanas vēlēšanu iecirknis, uz kuru nosūtīt sagatavoto balsojumu. Pēc pieteikšanās vēlētājam ir pieejami visi balsošanai nepieciešamie materiāli, tostarp vēlēšanu zīmes, apliecinājuma veidlapa par personisku balsošanu, izvēlētā pasta balsošanas iecirkņa adrese un norādes par balsojuma sagatavošanu un nosūtīšanu.
CVK aicina pasta balsojumu nosūtīt pēc iespējas savlaicīgāk, ņemot vērā pasta sūtījumu piegādes laikus attiecīgajā valstī. Balsojumam pasta balsošanas iecirknī jābūt saņemtam līdz vēlēšanu dienai.
Komisijā arī uzsver, ka gadījumā, ja vēlētājs pēc pasta balsojuma nosūtīšanas tomēr nobalsos klātienē kādā vēlēšanu iecirknī, viņa pa pastu nodotā balss tiks atzīta par nederīgu.
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Saeimas vēlēšanas notiks oktobra sākumā. Vēlēšanu iecirkņi vēlēšanu dienā būs atvērti no plkst. 8 līdz 20 pēc vietējā laika.