Nakts uz sestdienu būs dzestra.
Sabiedrība
Šodien 14:34
Naktī uz sestdienu temperatūra vietām noslīdēs līdz +6 grādiem, bet dienā daudzviet saglabāsies sauss laiks
Naktī uz sestdienu gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz +6..+11 grādiem, piekrastē saglabāsies siltums līdz +16 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Mākoņu daudzums būs mainīgs, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš.
Dienā mākoņi daļēji klās debesis un vietām - galvenokārt Kurzemē un Vidzemē - īslaicīgi līs. Pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+19 grādiem.
Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, galvenokārt sestdienas vakarpusē iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs neliels rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī svārstīsies ap +10 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz +18, +19 grādiem.