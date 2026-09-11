Garšas, inovācijas un meistarsacīkstes: Ķīpsalā notiek “Riga Food 2026”
Līdz 12. septembrim Ķīpsalā norisinās pārtikas nozares centrālais notikums Baltijā – izstāde “Riga Food 2026”, kas vienkopus pulcē gardēžus un ...
FOTO: pavāri, konditori, tējas meistari un jaunas garšas - ieskaties, ko piedāvā “Riga Food 2026”
Līdz 12. septembrim Ķīpsalā norisinās pārtikas nozares centrālais notikums Baltijā – izstāde “Riga Food 2026”, kas vienkopus pulcē gardēžus un nozares profesionāļus no visas pasaules. Jaunākās inovācijas, tehnoloģijas un aktualitātes pārtikas produktu un dzērienu ražošanā un pārstrādē Ķīpsalā prezentē vairāk nekā 400 uzņēmumu no 30 valstīm.
Izstādes laikā nozares profesionāļiem ir iespēja iepazīt aktuālo pārtikas nozarē, satikt klientus un veicināt biznesa attīstību, savukārt gardēži var iepazīt jaunas garšas, smelties idejas savai ēdienkartei un apmeklēt pavāru, konditoru, bārmeņu, viesmīļu, tējas un grilēšanas meistaru sacensības un šovus.
Šodien, 11. septembrī, uz Galvenās skatuves norisinājās forums “Pašu produkts, pašu spēks”, kas veltīts Latvijas pārtikas pašnodrošinājumam un gatavībai krīzes situācijām. Īpaša uzmanība tika pievērsta arī Igaunijas pieredzei krīzes rezervju veidošanā.
Paneļdiskusijā “No lauka līdz šķīvim krīzes laikā: cik stipra ir Latvijas pārtikas ķēde?” piedalījās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis, IATA krīžu vadības eksperts Jānis Vanags, Valsts kancelejas Krīzes vadības centra eksperts Aleksandrs Vlads, “Balticovo” komunikācijas un attīstības direktors Toms Auškāps, “Zivs uz ledus” izveidotājs Lauris Apsis un citi. Eksperti vērtēja, cik noturīga ir Latvijas pārtikas sistēma un kādi soļi būtu jāveic, lai stiprinātu tās spēju reaģēt uz krīzēm.
Plkst. 14.10 interesenti tika aicināti uz diskusiju “Fermentēšana. Atgriešanās pie saknēm vai modes kliedziens? Kā atšķirt zinātniskus pētījumus no ezotērikas”, kurā ar pieredzi dalīsies satura veidotāja “Rūta meklē garšu” Rūta Beirote, mikrobioma pētnieks Ansis Zauers, “Ķelmēni” vadītāja Rūta Mūrniece, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas institūta docente un vadošā pētniece Asnate Ķirse-Ozoliņa un kulinārijas grāmatu autore Iveta Galēja.
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Dienas noslēgumā, plkst. 15.40, interesenti varēs piedalīties ES Atmežošanas regulas apaļā galda diskusijā “Vai mūsu rīta kafija ir apdraudēta?”, kurā uzstāsies “Rimi” korporatīvās atbildības vadītāja Inese Dosē, “Löfbergs Baltic” reģionālā mārketinga vadītāja Sandra Usačeva, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktora vietnieks Normunds Strūve un citi.
12. septembrī Galvenās skatuves programma būs īpaši piemērota ģimenēm ar bērniem. Plkst. 10.30 bērni uztura speciālistes Viānas Kuļšas vadībā darbosies meistarklasē “Kas manā kārbiņā?”. Mazie dalībnieki mācīsies gudri komplektēt pusdienu kārbiņu, izvēlēties produktus un izprast, kā veidot sabalansētu maltīti.
Savukārt plkst. 11.40 šefpavāres un kulinārijas ekspertes Inas Poliščenko meistarklasē “Veselīgie našķi – enerģijas bumbas” bērni paši gatavos veselīgus našķus.
Plkst. 13.30 diskusijā “Patiesība par kafiju: mīti, mode un realitāte” pārtikas zinātniece un kafijas pētniece Ilze Laukalēja-Broka, “Closer Coffee” dibinātājs Martins Drungilas, “Löfbergs Latvia” pārstāve Laura Zemļicka un “KUUP COFFEE” dibinātājs Oskars Maculevičs apspriedīs kafijas kvalitāti, patēriņa tendences un populārākos mītus par kafiju.
Uz “Gemoss” skatuves 10. septembrī norisinājās bārmeņu konkurss “Monin Cup Latvia 2026”, šodien, 11. septembrī, notiek viesmīlības sacensības “Viesmīlības zvaigzne”, bet 12. septembrī gaidāms apmeklētāju iecienītais konkurss “Latvijas kūku parāde 2026”.
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10. un 11. septembrī izstādē norisinās “Riga Tea Days”, piedāvājot daudzveidīgu programmu – no japāņu tējas minēšanas spēles “Chakabuki” un Fudzjaņas tēju meistarklases līdz mača tējas pagatavošanai. 10. septembrī augu pasaules stāstniece Anna Grase vadīja meistarklasi “Augu pasaules stāsti”, savukārt 11. septembra programmā iekļauta Ilvas Saknes no “Tea House Gaba” meistarklase “No klints līdz krūzei”. Šodien plkst. 12.00 apmeklētāji varēja iepazīt arī ūdens izvēles mākslu kopā ar pirmo sertificēto ūdens someljē Austrumeiropā Danu Voļevahu (Dan Volevah). Savukārt 12. septembrī meistarības konkursā “Baltic Tea Cup” sacentīsies tējas brūvēšanas profesionāļi.
Šodien pavāri no visas Latvijas pulcējušies Ķīpsalā, lai izstādē “Riga Food 2026” mērotos spēkiem pavārmākslā un sacenstos par tituliem “Latvijas pavārs 2026” un “Latvijas pavārzellis 2026”. Savukārt, lai popularizētu konditorejas nozari un konditora profesiju, jau trešo reizi izstādē norisinās konkurss “Latvijas gada restorāna konditors”.
12. septembrī plkst. 12.00 pie Izstāžu centra Ķīpsalā norisināsies Latvijas pirmais labdarības grila brančs “Ēd. Atbalsti. Dari labu”, kur gardu maltīti varēs apvienot ar iespēju palīdzēt. Ieeja pasākumā būs par ziedojumu, un visi saziedotie līdzekļi tiks novirzīti rehabilitācijas centra “POGA” mazo pacientu rehabilitācijai.
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Par gardu un azartisku dienu rūpēsies kulinārijas blogeris Pipars (Rojs Puķe), šefpavāri un grila meistari Ēriks Ozollapa un Elmārs Tannis, kā arī sabiedrībā zināmas personības Kristaps Zutis, Indra Salceviča, Jānis Krīvēns (Krivenchy), Edgars Bāliņš un Arturs Skabarnieks. Par muzikālo noskaņu gādās dīdžejs [Ex] da Bass jeb Mareks Dainis. Labdarības branču rīko biedrība “Pipars”, biedrība “Grilētāju brālība” un “Grill House”.
“Riga Food 2026” piedāvā plašu pasākumu programmu gan pārtikas nozares profesionāļiem, gan gardēžiem.
Šogad jaunākās inovācijas, tehnoloģijas un aktualitātes pārtikas produktu un dzērienu ražošanā un pārstrādē Ķīpsalā prezentē vairāk nekā 400 uzņēmumu no 30 valstīm. Izstādē pārstāvēta Latvija, Lietuva, Igaunija, Austrija, Azerbaidžāna, Bulgārija, Čehija, Dienvidāfrika, Ēģipte, Kipra, Lielbritānija, Moldova, Nepāla, Nīderlande, Indija, Itālija, Polija, Rumānija, Slovākija, Somija, Šveice, Turcija, Ukraina, Uzbekistāna, Zviedrija un citas valstis. “Riga Food 2026” apskatāmi arī Latvijas, Azerbaidžānas, Kipras, Slovākijas, Itālijas, Ukrainas un Uzbekistānas nacionālie kopstendi.