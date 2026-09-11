Stacijas ielā Valmierā aizvadīta nemierīga nakts: viens vīrietis sadurts, otram nolaupīti 150 eiro
Valsts policija aizturējusi 2000. gadā dzimušu vīrieti, kurš tiek turēts aizdomās par laupīšanu, kas 11. septembra naktī izdarīta Valmierā, Stacijas ielā. Vīrietis, pielietojot vardarbību un draudot ar turpmāku miesas bojājumu nodarīšanu, no cietušā pieprasīja naudu, kā rezultātā cietušais viņam atdeva 150 eiro. Policija turpina skaidrot notikušā apstākļus, tostarp pārbauda iespējamu saistību ar citu tajā pašā naktī Stacijas ielā notikušu incidentu.
10. septembrī ap plkst. 23.33 Valmierā, Stacijas ielā, tika saņemta informācija par naktsmiera traucēšanu kādā dzīvoklī. Ierodoties notikuma vietā, policijas darbinieki sastapa trīs vīriešus, kuri kopīgi lietoja alkoholiskos dzērienus. Skaļa trokšņošana policijas ierašanās brīdī nebija dzirdama, bet ar personām tika veiktas pārrunas. Tāpat netika konstatēti cita veida pārkāpumi.
Jau dodoties uz saņemto izsaukumu par trokšņošanu, policijas norīkojums šajā ielā sastapa vīrieti, kurš paskaidroja, ka nenoskaidrotā laikā nenoskaidrotas personas viņam nodarījušas miesas bojājumus krūšu rajonā, iespējams, sadurot ar nazi.
Cietušais tika nogādāts ārstniecības iestādē. Vīrietim konstatēts 3.40 promiļu alkohola reibums. Par notikušo sākts administratīvais process, un policija skaidro notikušā apstākļus.
Savukārt 11. septembrī ap plkst. 2.30 Valsts policija saņēma atkārtotu izsaukumu uz Stacijas ielas dzīvokli, kur kāds vīrietis, pielietojot vardarbību un vairākkārt sitot ar dūri, pieprasīja citam vīrietim atdot naudu. Baidoties, ka vardarbība var turpināties un viņam var tikt nodarīti smagi miesas bojājumi, cietušais atdeva 150 eiro, kas atradās viņa makā. Pēc tam vīrietis cietušajam draudēja, ka gadījumā, ja viņš ziņos policijai, viņam atkārtoti tiks nodarīti miesas bojājumi.
Sākotnējā informācija liecina, ka iesaistītās personas ir savstarpēji pazīstamas un pirms notikušā dzīvoklī kopīgi lietojušas alkoholiskos dzērienus. Saistībā ar notikušo policija aizturējusi 2000. gadā dzimušu vīrieti, kurš jau iepriekš vairākkārt nonācis policijas redzeslokā saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem, kurus šobrīd izmeklē policija. Par notikušo sākts kriminālprocess par laupīšanu, kas paredzēta Krimināllikuma 176. panta pirmajā daļā.
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Šobrīd tiek skaidroti notikušā apstākļi, tostarp pārbaudot, vai abi minētie gadījumi varētu būt savstarpēji saistīti. Tāpat tiks lemts par drošības līdzekļa piemērošanu aizturētajam vīrietim.
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirknis aicina atsaukties aculieciniekus, kuri 10. un 11. septembra naktī Valmierā, Stacijas ielas apkārtnē, iespējams, redzējuši vai dzirdējuši kādu no minētajiem notikumiem vai kuriem ir cita izmeklēšanai nozīmīga informācija. Aicinām iedzīvotājus ar informāciju sazināties ar Valsts policiju, zvanot uz tālruņa numuru 112.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.