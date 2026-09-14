Puškina, krievu kultūras un kara dziesmu sardzē! No LPV uz Saeimu kandidē Sandris Točs - propagandists, uz kura fona brīžiem nobāl Kremļa skaļākie muldētāji
Turpinot apskatīt populistisko partiju sarakstus un to piedāvājumu, šoreiz pievēršamies “Latvija pirmajā vietā” odiozajam sociālo tīklu satura veidotājam, bijušajam žurnālistam un dedzīgam Krievijas apoloģētam – Sandrim Točam.
Dažs labs Maskavā sēdošs “Rossiya Segodniya” darbonis varētu apskaust to degsmi un vārdu krājumu, ar kādu Krieviju, krievu kultūru un, iespēju robežās, arī agresīvo ārpolitiku jau gadiem intensīvi aizstāv LPV biedrs, 15. Saeimas kandidāts Sandris Točs.
Uz parlamentu šis LPV Saeimas deputāta Kristapa Krištopana palīgs kandidē ar 25. kārtas numuru no Rīgas. Latvijas nostājā pret Krieviju Sandrim Točam nepatīk it viss. Viņaprāt esot nepareizi pieņemt ASV ietekmi, bet vairīties no Krievijas ietekmes uz Latviju.
Šāda retorika un aktīvisms īsti pat nav rimies arī pēc Krievijas asiņainā iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī – vien palicis viltīgāks un rafinētāks.
Apraud Krievijas vēstniecības un Puškina biedrības dāvinājumu
Točs vienmēr ir izcēlies ar prokremlisku retoriku un vēstījumiem, kas kopumā liecina par viņa negatīvo noskaņojumu pret Ukrainu.
Sociālo tīklu saturam šis deputāta kandidāts regulāri izvēlas dažādus vēstījumus, kas stiprina šo negatīvo noskaņojumu. Visbiežāk tiek izvēlētas ziņas, kas šķietami apliecina Krievijas propagandai vienmēr izdevīgos vēstījumus par korupcijas problēmām Ukrainā.
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Tāpat Točs izplata citus Krievijas propagandai raksturīgus vēstījumus, kurus sociālo tīklu vidē atbalsta arī citi LPV biedri, 15. Saeimas kandidāti.
Vēl pērn 10. februārī Točs “Facebook” sūdzējās par to, ka “lielā dzejnieka” Aleksandra Puškina piemiņas dienā ir jāatceras, kā “tagadējās Latvijas mežoņi” novāca pieminekli Kronvalda parkā.
Žēlabās par Puškina pieminekļa demontāžu Točam pievienojas arī citi LPV biedri – Ringolds Balodis (Vidzemes kandidātu saraksts, 3. numurs), Māris Mežals (Rīgas kandidātu saraksts, 9. numurs), Andris Baumanis (Rīgas kandidātu saraksts, 19. numurs), Māris Ruks, Rīgas kandidātu saraksts, 21. numurs).
Par Puškina pieminekli ir vēl dažas būtiskas nianses – “Rīgas pieminekļu aģentūras” (RPA) dati liecina, ka tas savulaik tika uzstādīts pēc Latvijas Puškina biedrības iniciatīvas ar Krievijas vēstniecības Latvijā, Maskavas nama Rīgā un Rīgas domes (RD) – konkrēti arī bijušā, tolaik jaunievēlētā mēra Nila Ušakova – atbalstu.
Zināms arī tas, ka jau 2009. gadā Maskavas dome šo objektu dāvināja Rīgai, un dome uzdeva SIA “Dārzi un parki” to uzstādīt.
Darbības vēl pirms un arī pēc 2009. gada, par kurām liecības saglabājušās dažādos ar pieminekļa novietošanu saistītos dokumentos, rada iespaidu, ka RD par katru cenu vēlējusies uzsliet krievu rakstnieka pieminekli tur, kur tas savulaik atrodas.
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Taču šos lēmumus nerespektēja tolaik Ušakova vadītā Rīgas dome, turpinot gatavoties uzstādīt Maskavas domes dāvinājumu Kronvalda parkā un beigu beigās to nelikumīgi, bez saskaņojuma arī uzstādīja.
“Orbāns malacis!”
Starp Eiropas Savienības (ES) politiķiem un amatpersonām nav daudz tādu, kuri ķengu vietā no Toča izpelnītos atzinību. Viens no nedaudzajiem – Vladimiram Putinam allaž draudzīgais un parocīgais bijušais Ungārijas līderis Viktors Orbāns.
Orbana vadībā Ungārija faktiski bija pārvērtusies par Eiropas caurajiem griestiem, caur kuriem iekšā sūcas Kremļa ietekme. Orbāna politika tika realizēta gados, kad Krievija īpaši nežēlīgi, faktiski ar teroristiskām metodēm vērsās pret Ukrainas civilo infrastruktūru.
“Orbāns malacis! Cerams, ka miers būs,” vēl 2024. gadā rakstīja Točs. Miers, kā zinām, nav. Kopš 2024. gada Putina agresorvalsts ir nonāvējusi ļoti daudz ukraiņus un arvien biežāk Kremļa militārie manevri jau testē arī Eiropas un NATO valstu pacietību.
Točam tolaik ar atzīmi “patīk” “Facebook” piekrīt arī citi LPV biedri – jau minētais Ringolds Balodis, Džineta Pētersone (Vidzemes kandidātu saraksts, 28. numurs).
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Ļaujiet taču dziedāt krievu kara dziesmas!
Vēl 2024. gadā Točs publiski izrādīja lielas dusmas par to, ka likumsargi iecerējuši administratīvi sodīt tos, kuri Daugavpilī sabiedriskajā transportā dziedāja Krievijas armiju un agresiju slavinošas dziesmas.
Sašutumam tolaik no LPV biedru rindām pievienojās – Ilmārs Vecvanags (Rīgas kandidātu saraksts, 14. numurs), Henrijs Frīdenbergs (Rīgas kandidātu saraksts, 15. numurs), Līga Kremere (Rīgas kandidātu saraksts, 20. numurs), Margita Kanopka (Zemgales kandidātu saraksts, 7. numurs), Džineta Pētersone (Vidzemes kandidātu saraksts, 28. numurs).
Vai vajadzēja atzīt Krieviju par teroristisku valsti?
Varētu šķist, ka 2022. gada augusts – vien daži mēneši pēc vājprāta, kuru Krievija pastrādāja Bučā, Ukrainā – ir īstais laiks, kad vismaz paklusēt par Saeimas balsojumu, kurā Krieviju nolemts atzīt par teroristisku valsti.
Taču Sandrim Točam tobrīd bija kas sakāms arī par šo lēmumu. Viņš izvēlējās netieši kritizēt Saeimas lēmumu atzīt Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Taču vēl lielāku sašutumu komentāru sadaļā pauda LPV biedrs Ilmārs Vecvanags:
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“Vai tiešām 1. oktobrī kāds vēl taisās balsot par šiem Latvijas iznīcinātājiem??!”
Interesanti, ka vēl dažas dienas pirms 2022. gada Krievijas iebrukuma Ukrainā Točs paguva kritizēt arī LTV lēmumu iekrāsot “Panorāmas” studiju Ukrainas karoga krāsās.
“Bet kā šādā studijā ar žurnālistisko objektivitāti? Tāpat kā ar koronavīrusu?” raksta Točs. Viņam jau tobrīd piekrīt pieminētais Ilmārs Vecvanags, papildus jautājot – cik tad nu nodokļu maksātāju naudas iztērēts, iededzinot zilās un dzeltenās gaismiņas.