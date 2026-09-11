Izstādē "Pilnības rags" varēs apskatīt gadu desmitiem neredzētus mākslas darbus
No 2026. gada 26. septembra līdz 2027. gada 3. janvārim Mākslas muzeja "Rīgas birža" Lielajā zālē apmeklētājiem būs pieejama izstāde no muzeja kolekcijas "Pilnības rags".
Ekspozīcija pievēršas pilnības raga jēdzienam, apskatot to gan kā neierobežotas materiālās un garīgās labklājības simbolu dažādās kultūrās, gan velkot paralēles ar paša muzeja krājumu un tā ietilpības robežām.
Izstādes pamatā ir izvēlēti tādi mākslas darbi, kuri publiski nav bijuši pieejami gadu desmitiem vai pat nekad agrāk nav tikuši eksponēti. Caur glezniecību, grafiku, tēlniecību, dekoratīvi lietišķo mākslu un numismātiku izstāde uzdod jautājumus par muzeja lomu mūsdienās, ekspozīciju veidošanas principiem un to, kas šodien var kļūt par eksponātu.
Izstādes stāsts attīstīts divās paralēlās līnijās – atspoguļojot pilnības raga simboliku antīkajā pasaulē, Eiropas kristietībā un Āzijas mākslā, kā arī izjautājot muzeju kā institūciju un tā reakciju uz sociālpolitisko situāciju.
Pašu tēmu ierosinājis 19. gadsimta vidū celtais Rīgas biržas nams, kura fasādē un interjerā atrodams tiešs pilnības raga atveidojums, kas vēsturiski simbolizē industrializācijas laikmeta sākumu un turības pieaugumu.
Starpdisciplinārais projekts tapis, muzeja speciālistiem sadarbojoties ar filozofijas žurnāla "Tvērums" komandu, pētniekiem Dr. theol. Modri Lāci, Dr. hist. Eleni Manakidū un Dr. hist. Mārtiņu Mintauru, kā arī komponisti un mūziķi Šino Jamasaki. Projekta vadītājas ir LNMM direktores vietniece krājuma un pētniecības darbā Vita Birzaka un "Rīgas biržas" Ārzemju mākslas departamenta vadītājas vietniece Kristīne Milere.
Praktiska informācija izstādes apmeklētājiem
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- Norises vieta: Mākslas muzejs "Rīgas birža", Doma laukums 6, Rīga.
- Darba laiks: Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, sestdienās un svētdienās no 10.00 līdz 18.00, piektdienās no 10.00 līdz 20.00. Pirmdienās muzejs ir slēgts.
- Biļešu cenas: Pieaugušajiem apmeklējums izmaksās 10,00 EUR, bet skolēniem, studentiem un pensionāriem – 5,00 EUR.
- Ģimenes biļešu cenas ir robežās no 12,00 līdz 20,00 EUR.
- Gada biļetes īpašniekiem izstādes apskate ir bez maksas.