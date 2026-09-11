Operas dīva Kristīne Opolais ar solokoncertu pirmo reizi viesosies koncertzālē “Latvija”
Sestdien, 10. oktobrī, plkst. 17.00 ar ilgi gaidīto solokoncertu koncertzālē “Latvija” viesosies viena no pasaulē atzītākajām Latvijas operdziedātājām, soprāns Kristīne Opolais.
Koncertā skanēs spilgtākās ārijas no Džuzepes Verdi, Džakomo Pučīni, Frančesko Čilea un Antonīna Dvoržāka operām. Uz skatuves kopā ar Kristīni Opolais muzicēs pianiste Agnese Egliņa – ilggadēja dziedātājas skatuves partnere, kuras atraktīvā muzicēšana, smalkā muzikālā izjūta un enerģiskā klātbūtne piešķir priekšnesumiem īpašu dzīvīgumu un emocionālu niansētību.
Dažas balsis nav iespējams sajaukt ar citām. Kristīnes Opolais balss un skatuviskā harizma jau gadiem aizrauj klausītājus pasaules prestižākajos opernamos, kur viņa radījusi neaizmirstamus tēlus Pučīni, Verdi un citu operas meistaru darbos. Viņas māksliniecisko rokrakstu raksturo emocionāla patiesība, temperamentīga interpretācija un spēja ar vienu frāzi atklāt veselu stāstu.
No Rīgas līdz Ņujorkai, Londonai un Milānai – Kristīne Opolais kļuvusi par vienu no starptautiski atpazīstamākajām Latvijas kultūras vēstnesēm. “Kristīne Opolais ir drosmīga māksliniece – tāda dziedātāja, kuras dēļ operas apmeklējums kļūst par īpašu pieredzi,” raksta izdevums “New York Observer”.
Māksliniece atzīst, ka katrs solokoncerts viņai ir īpašs notikums: “Solokoncertā jūtos laimīga, jo pati esmu saimniece savam vakaram. Es to veidoju tā, kā vēlos, un neviens mani nevar patraucēt. Man ir īpaša komunikācija ar klausītājiem, un jūtos bezgalīgi laimīga pēc katra koncerta – vienalga, ar klavierēm vai orķestri. Tie ir vislabākie brīži. Man patīk sadarboties ar Agnesi. Mums jau ir bijušas vairākas koncertprogrammas, esam uzstājušās arī Brazīlijā un Ķīnā. Mums ir forša kopīga pieredze.”
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Koncertus organizē SIA “Kurzemes filharmonija” ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Biļetes var iegādāties visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās, tostarp koncertzāles “Latvija” kasē, un internetā – bilesuparadize.lv.
Pasākumu laikā iespējama fotografēšana un video filmēšana. Iegūtie materiāli tiks izmantoti pasākuma publicitātes nolūkos koncertzāles “Latvija” mājas lapā un sociālo tīklu kontos.