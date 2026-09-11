Vija Kilbloka: "Pie manis ierodas no Somijas vēstniecības un saka: jūs neizdzīvosiet, jūs esat par mazu. Ir jāpārdodas!"
Vijas Kilblokas ceļš uz izdevējdarbību aizsākās ar pavisam citiem plāniem. Pēc Juridiskās fakultātes absolvēšanas viņai bija paredzēts kļūt par juriskonsulti Lauksaimniecības pārvaldē, taču apstākļu sakritības dēļ Vija Kilbloka nonāca “Zvaigznē”, kur tobrīd akūti trūka juridiskās literatūras redaktora.
Sākotnēji īsti nebija izpratnes par to, kā tulkot un rediģēt sarežģītus juridiskos tekstus, taču viņa ātri vien apguva šo arodu un izveidoja veselu autoru kolektīvu. Atceroties padomju sistēmas sabrukumu un sarežģīto pāreju uz brīvo tirgu, Vija Kilbloka neslēpj savas emocijas: “Mēs bijām pliki kā baznīcas žurkas. Māju, kurā strādājām, atdeva iepriekšējiem īpašniekiem, mums nebija nekā, bet mēs noticējām, ka varam. Grāmatu tirgus nebija, jo iepriekš viss notika centralizēti, cilvēkiem nebija naudas, viņi pie mums nāca un centās norēķināties ar precēm, ko paši savos uzņēmumos saņēma algas vietā. Un tomēr mums izdevās.”
Interviju ciklā “Latvija 2035” turpinās sarunas ar sabiedrībā nozīmīgām personībām, kuras ir atstājušas pēdas mūsu valsts attīstībā kopš neatkarības atgūšanas. Sarunas portālā Jauns.lv skatāmas katru sestdienu. Otrās sezonas pirmajā epizodē saruna ar SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” valdes priekšsēdētāju Viju Kilbloku portālā Jauns.lv skatāma no sestdienas, 10. septembra.