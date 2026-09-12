Unikāls 43 000 gadus vecs mamuta kauls Aizputes muzejā
Aizputes novadpētniecības muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā nonācis vairāk nekā 40 000 gadus vecs mamuta kājas kauls, kas uziets pavisam netālu no ...
Aizputes muzejā apskatāms unikāls 43 000 gadus vecs mamuta kauls. FOTO
Aizputes apkārtnē pirms vairāk nekā 40 tūkstošiem gadiem dzīvoja mamuti, liecina tikai dažus simtus metrus no muzeja – Misiņkalna apkārtnē atrastais šī milzīgā dzīvnieka kājas kauls. Pēc tā izpētes tas nu nonācis Aizputes muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā un ir viena no lielākajām un vērtīgākajām mamuta fosilijām Latvijas muzejos, kura pirms tam visu aizmirsta vairākus gadu desmitus putēja Ventspils Piejūras brīvdabas muzeja plauktā.
Unikālais eksponāts savulaik atrasts grants karjerā iepretim Misiņkalna kapiem un muzeja krājumos pirmo reizi nonāca jau pirms aptuveni simts gadiem. Tomēr tas netika pienācīgi izpētīts un izstādīts, jo padomju okupācijas laikā, 1952. gadā, Aizputes muzeju likvidēja un tā krājums nonāca citos muzejos (konkrētais mamuta kauls – Ventspils muzeja krātuvē). Pēc valstiskās neatkarības atgūšanas Aizputes muzejs tika atjaunots un tā krājumā atgriežas “zudušās” vērtības. Tikai pirms pāris gadiem Aizputē no Ventspils atgriezās arī mamuta kauls.
Aizputes muzejs veica mamuta kaula izpēti un tā DNS paraugus aizveda uz Lietuvas galvaspilsētu - Viļņas radio karbona laboratoriju, lai noskaidrotu fosilijas vecumu. Tur noteica, ka tas ir no 41 246 līdz 40 731 gadam pirms mūsu ēras. Pirms tam arheologi sprieda, ka tas varētu būt vien kādus 15 000 gadus vecs. Tas ir mamuta priekšejās kājas kauls - 57 cm garš, platākajā vietā 17 cm resns, un tā svars ir 5,6 kilogrami.
Nu šī unikālā vērtība pēc vairāk nekā 70 gadu prombūtnes atgriezies savās mājās - Aizputes novadpētniecības muzejā. Ir liecības, ka starpkaru Latvijā Aizputes apkārtnē atrastas vēl vairākas mamutu fosilijas. Reiz mamuta kaula fragments esot bijis arī Aizputes pagasta skolas vēstures klasē, bet nu tas esot pazudis. Dažas mamuta fosilijas (mazākas nekā Aizputes muzejā) no Aizputes glabājas Latvijas Nacionālajā dabas muzejā.
Mamutu fosilijas citos Latvijas muzejos
Latvijā kopumā atrasti aptuveni 35 mamutu kauli, ilkņi vai zobu fragmenti. Visi atradumi nav arī datēti, bet Aizputes muzejā redzamais ir viens no vecākajiem. Vēl ar mamutu fosilijām var iepazīties šādos Latvijas muzejos:
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Latvijas Nacionālais dabas muzejs Rīgā – mamuta apakšžoklis ar zobiem, zobi, ilkņi, lāpstiņas, elkoņa kauls un citas fosilijas.
Latvijas Universitātes muzejs Rīgā – seši mamuta skeleta kauli, atlants, zobi, ilkņi fragmenti un Juglas mamuta (līdz šim pilnīgākais vienkopus uzietā mamuta skeleta daļu atradums Latvijā) atliekas.
Jelgavas vēstures un mākslas muzejs - gandrīz 30 cm mamuta zobs, saglabājušies arī mati.
Ludzas novadpētniecības muzejs - mamuta mazuļa piena zobs no Rēzeknes upes.
Viļānu novadpētniecības muzejs - mamuta zobs.
Latgales Kultūrvēstures muzejs Rēzeknē - mamuta zobs.