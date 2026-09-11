Nāves cēlonis - kokaīns kuņģī: pēc traģēdijas Ozolniekos apcietināts narkokurjeru vervētājs
Jelgavas novada Ozolniekos atrasts miris kāds 2004. gadā dzimis iespējamais narkotiku kurjers, un likumsargi aizdomās par šī kurjera savervēšanu aizturējusi 1978. gadā dzimušu vīrieti, kuram kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums, informēja Valsts policijā (VP).
2025. gada 31. maijā ap plkst. 8.20 VP saņemta informācija, ka Jelgavas novada Ozolniekos kādā privātmājā konstatēta 2004. gadā dzimuša vīrieša nāve. Ierodoties notikuma vietā, vardarbīgas nāves pazīmes nebija redzamas, tomēr, ņemot vērā apstākļus, ķermenis tika nodots ekspertīžu veikšanai, lai noskaidrotu nāves cēloni.
Personai konstatēta narkotisko vielu intoksikācija organismā, ko izraisīja kuņģī esošs vīstoklis, kas saturēja kokaīna pēdas.
Policijā sākta izmeklēšana un veiktas operatīvās darbības, kuru laikā noskaidrots, ka persona veikusi narkotisko vielu kurjera pienākumus, transportējot tās savā ķermenī.
Izmeklēšanas laikā noskaidrota iespējamā vainīgā persona - 1978. gadā dzimis vīrietis, kurš nodarbojās ar narkotisko vielu kurjeru vervēšanu.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka vīrietis vervēja personas Latvijā, kuras pēc tam devās uz Dienvidameriku, kur norija narkotisko vielu vīstokļus, tādējādi tos ievietojot kuņģī, pēc kā devās atpakaļ, nogādājot narkotiskās vielas Latvijas teritorijā.
Personas dzīvesvietā atrasti un izņemti deviņi ovālas formas vīstokļi, kas satur baltas krāsas, sapresētu pulverveida vielu, kas satur nepilnus 64 gramus kokaīna.
Aizdomās par narkotisko vielu neatļautu pārvadāšanu lielā apmērā, kas izraisījis smagas sekas, 2026. gada 23. aprīlī aizturēts 1978. gadā dzimis vīrietis. Nākamajā dienā personai tiesa kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu.
Par notikušo VP sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253. panta 2. daļas par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tās izdarītas ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
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Tāpat sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253.1. panta 3. daļas par narkotisko un psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu realizācijas nolūkā un neatļautu realizēšanu, ja tās izdarījusi organizēta grupa vai ja tās izdarītas ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā, vai ja tās izraisījušas smagas sekas. Par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Persona iepriekš nebija nonākusi policijas redzeslokā Latvijā, tomēr 2022. gadā bija nonākusi policijas redzeslokā Brazīlijā par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar narkotisko vielu transportēšanu. Kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.