Bauskas muzejā līdz 4. oktobrim skatāma izstāde “Bauskas vasara 2026”
Līdz 4. oktobrim Bauskas muzejā būs apskatāma izstāde “Bauskas vasara 2026” – mākslas plenēra noslēguma izstāde.
No 23. līdz 29. augustam Bauskā norisinājās mākslas plenērs “Bauskas vasara 2026”, kura laikā mākslinieki savos darbos atainoja Bauskas pilsētvidi, ainavas un ikdienas dzīvi, katrs tās interpretējot savā rokrakstā. Plenērā tapušie darbi līdz 4. oktobrim apskatāmi Bauskas muzejā.
Šogad plenērs bija starptautisks – tajā piedalījās mākslinieki no Latvijas un Lietuvas. Dažādu paaudžu un pieredzes mākslinieku satikšanās ļāva uz Bausku paraudzīties no atšķirīgiem skatpunktiem un pilsētvidē pamanīt jaunas nianses.
Bausku savos darbos atainoja Latvijas mākslinieki Dārta Stafecka, Dzintra Spradzenko, Gatis Šļūka, Laura Ikerte, Ieva Vorkale un Ainārs Pastors, kā arī Lietuvas mākslinieki Voldemaras Barakauskas un Laimutė Veličkiene.
Plenēra noslēguma izstāde “Bauskas vasara 2026” Bauskas muzejā tika atklāta 29. augustā. Tajā apskatāmi plenēra laikā Bauskā tapušie darbi, kas atklāj pilsētu un tās ikdienu dažādu mākslinieku skatījumā.
Viens no plenērā tapušajiem mākslas darbiem vai skiču blokiem tiks nodots Bauskas muzeja kolekcijas papildināšanai, saglabājot šī gada plenēra radošo devumu arī nākotnē.