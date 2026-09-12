VIDEO: Vija Kilbloka - biznesa veiksmes stāsts uz 90. gadu sabrukuma fona
Vijas Kilblokas stāsts ir spilgts piemērs tam, kā, neraugoties uz juku laikiem un valsts sistēmas sabrukumu, ar neatlaidību un ticību savam darbam ir iespējams radīt un saglabāt nacionāla mēroga vērtības.
Interviju ciklā “Latvija 2035” turpinās sarunas ar sabiedrībā nozīmīgām personībām, kuras ir atstājušas pēdas mūsu valsts attīstībā kopš neatkarības atgūšanas. Jaunākajā epizodē saruna ar SIA “Apgāds Zvaigzne ABC” valdes priekšsēdētāju Viju Kilbloku.
Nejaušība, kas kļuva par mūža aicinājumu
Vijas Kilblokas ceļš uz izdevējdarbību aizsākās ar pavisam citiem plāniem. Pēc Juridiskās fakultātes absolvēšanas viņai bija paredzēts kļūt par juriskonsulti Lauksaimniecības pārvaldē, taču apstākļu sakritības dēļ Vija Kilbloka nonāca “Zvaigznē”, kur tobrīd akūti trūka juridiskās literatūras redaktora. Sākotnēji īsti nebija izpratnes par to, kā tulkot un rediģēt sarežģītus juridiskos tekstus, taču viņa ātri vien apguva šo arodu un izveidoja veselu autoru kolektīvu. Atceroties padomju sistēmas sabrukumu un sarežģīto pāreju uz brīvo tirgu, Vija Kilbloka neslēpj savas emocijas: “Mēs bijām pliki kā baznīcas žurkas. Māju, kurā strādājām, atdeva iepriekšējiem īpašniekiem, mums nebija nekā, bet mēs noticējām, ka varam. Grāmatu tirgus nebija, jo iepriekš viss notika centralizēti, cilvēkiem nebija naudas, viņi pie mums nāca un centās norēķināties ar precēm, ko paši savos uzņēmumos saņēma algas vietā. Un tomēr mums izdevās.”
Mācību grāmatu krīze un birokrātiskie šķēršļi
Sarunas turpinājumā tiek skarta viena no sāpīgākajām tēmām – izglītības sistēma un mācību literatūras nodrošinājums. Kopš neatkarības atjaunošanas “Zvaigzne ABC” bijis viens no galvenajiem mācību grāmatu apgādiem, taču tagad nozare saskaras ar nebijušiem izaicinājumiem. Projekts “Skola 2030” un nepārtraukti mainīgie izglītības standarti ir radījuši situāciju, kad valsts ir atkāpusies no tiešas mācību materiālu veidošanas, atstājot to brīvā tirgus un privāto izdevēju ziņā. Tomēr šis tirgus ir stingri regulēts un pakļauts ārkārtīgi smagnējai birokrātijai.
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Izdevēji saskaras ar mēnešiem ilgu grāmatu apstiprināšanas procesu ministrijā, turklāt ekspertu vērtējumi bieži vien ir pretrunīgi un formāli. Vija Kilbloka pauž sašutumu par šo nesakārtoto sistēmu: “Es nezinu, ko es nezinu, un es nesaprotu, ko es nesaprotu, – šāda situācija neveicina kvalitatīvu mācību materiālu savlaicīgu nonākšanu pie skolēniem. Turklāt pašvaldībām un skolu bibliotēkām akūti trūkst finansējuma jaunu grāmatu iegādei, kas nozīmē, ka pat sekmīgi apstiprinātie izdevumi var nenonākt līdz klases solam.”
Skats nākotnē un ticība jaunajai paaudzei
Neraugoties uz birokrātiskajiem šķēršļiem un nemitīgajām izglītības reformām, Vija Kilbloka saglabā optimismu attiecībā uz Latvijas nākotni. Viņa atzīst, ka pārmaiņas ir neizbēgamas un tehnoloģiju attīstība turpinās pārveidot arī izdevējdarbību. Jau tagad tiek veidoti digitālie mācību materiāli un platformas, taču grāmata kā fizisks formāts un strukturētu zināšanu nesējs savu vērtību nezaudēs.
Apgāda vadītāja uzsver, ka lielākās cerības ir jāliek uz jaunajiem, izglītotajiem cilvēkiem, kuri tagad gūst pieredzi ārvalstīs un pamazām atgriežas Latvijā ar jaunu redzējumu un zināšanām. Tieši viņi būs tie, kas spēs sakārtot valsts sistēmu un ieviest tajā nepieciešamo caurspīdīgumu un efektivitāti. Kamēr vien būs cilvēki, kuri vēlēsies lasīt, mācīties un izzināt pasauli, grāmatniecībai Latvijā ir droša nākotne.
Raidījums "Latvija 2035" katru sestdienu skatāms gan portālā Jauns.lv, gan "YouTube" kanālā (JaunsTV), gan klausāms "Spotify". Raidījuma vadītājs, kādreizējais politiķis Andrejs Panteļējevs aicinās bijušos un esošos politiķus, lai izvērtētu Latvijas attīstības ceļu kopš neatkarības atgūšanas un piedāvātu vīziju turpmākajiem 10 gadiem.