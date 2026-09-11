Dzērves sāk gatavoties garajam ceļam uz ziemošanas vietām
Tuvojoties putnu rudens migrācijai, lauku ainavā var novērot šim laikam raksturīgo dzērvju kopīgo došanos uz barošanās un nakšņošanas vietām.
Stāsta ornitologs, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vides eksperts Uģis Bergmanis: “Pirms migrācijas, augustā un septembrī, dzērves pulcējas baros un barojas nokultos labības tīrumos.
Iestājoties krēslai, dzērves, skaļi saucot, lido uz nakšņošanas vietām purvos. Tieši nakšņošanas vietas ir īpaši nozīmīgas – tās dod drošu patvērumu tumsā un ir grūti pieejamas gan cilvēkiem, gan plēsējiem.
Starp skaļajiem lidojošo dzērvju saucieniem var saklausīt arī pīkstošas skaņas – tās izdod jaunās dzērves.”
Dzērves Latvijā ir bieži sastopamas, tās ligzdo mitrās un grūti pieejamās vietās – purvos, mitros mežos, izcirtumos, krūmājos un bebrainēs, kā arī slīkšņās ezeru un dīķu krastos.
Ligzdu dzērves būvē uz ūdens ieskautas saliņas vai ciņa, dēj divas olas. Dzērves ir ceļotājas – tās ierodas ligzdošanas vietās jau martā, kad zemi vēl klāj sniegs. Savukārt uz ziemošanas vietām Eiropas rietumu un Āfrikas ziemeļu daļās dzērves dodas septembra beigās.