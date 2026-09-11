Aizpute atvērs vecpilsētas pagalmus un ļaus ieskatīties vēsturisko namu aizkulisēs
Sestdien, 12. septembrī, no plkst. 13.00 līdz 16.00 Aizputes vēsturiskajā centrā notiks Atvērto pagalmu svētki. Vēsturisko namu saimnieki aicinās iepazīt namu pagalmus, to stāstus, izstādes, radošās aktivitātes, ēdienus un satikšanās vietas.
Kā informē pašvaldībā, pasākums norisinās programmas “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” ietvaros un vienlaikus ir daļa no Eiropas kultūras mantojuma dienām 2026, kuru tēma Latvijā šogad ir “Kultūras mantojums: krīzes un risinājumi”.
Aizputes vēsturiskajā centrā šī tēma ir īpaši aktuāla. Līdzās namiem, kas ilgstoši stāvējuši tukši vai kuru saglabāšana joprojām ir izaicinājums, arvien vairāk redzamas ēkas, kurās ienākusi jauna dzīvība – tās tiek atjaunotas, tajās top dzīvesvietas, darbnīcas, viesu mājas, kultūrtelpas un uzņēmumi.
“Atvērto pagalmu svētkos vēlamies parādīt ne tikai skaistu vecpilsētu, bet arī cilvēkus un darbu, kas stāv aiz tās atdzimšanas. Veca nama saglabāšana bieži ir sarežģīts un ilgstošs process, tāpēc mums svarīgi atvērt pagalmus, dalīties pieredzē un parādīt, ka arī no apdraudēta vai tukša nama var izaugt dzīva vieta,” uzsver Aizputes Renesanses biedrības valdes loceklis Andris Tauriņš.
Piecos pagalmos būs atšķirīga programma. Pilskrogā būs apskatāma Jaņa Rozentāla Mākslas skolas audzēkņu plenēra “Pagalmu stāsti Aizputē” darbu izstāde, bet plkst. 16.00 notiks darbu izsole–tirdziņš. “Mordziņā” varēs piedalīties sietspiedes meistarklasē un uz sava T-krekla, džempera vai auduma somas uzdrukāt Aizputes motīvus. Brīvības ostā saimnieki aicinās uz mājas apskatēm, darbosies Mājas atmiņu stūris, bērnu rotu darbnīca, būs soļanka un piparmētru tēja. Amālijas muižā varēs iepazīt muižas atdzimšanas stāstu un vēsturiskās telpas. Savukārt Jāņa ielas 10 pagalmā fotogrāfijas no izstādes “Aizpute caur manu objektīvu” kļūs par pamatu sarunām un Aizputes atmiņu vākšanai, bet apmeklētāji varēs piedāvāt arī idejas topošajam pagalma dārzam.
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Atvērto pagalmu svētki aicina Aizputi iepazīt nesteidzīgi – doties no viena pagalma uz nākamo, satikt namu saimniekus un ieraudzīt, kā kultūras mantojums dzīvo un atdzimst šodien.