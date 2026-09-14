Politika
Šodien 05:53
VIDEO: karš pie mūsu durvīm - kurš aizstāvēs Latviju?
Šodienas sarunas tēma – valsts aizsardzība un drošība. Par to tiek runāts jau gadiem ilgi, šis tas arī tiek darīts, taču aizvadītās vasaras lielā vētra uzskatāmi parādīja, ka nopietnām krīzēm mēs laikam tomēr neesam gatavi.
Ko vajadzētu darīt, lai labāk sagatavotos X stundai, kas vēl darāms mūsu aizsardzības spēju stiprināšanai – par to parunāsim ar Karinu Ploku (AM parlamentārā sekretāre) no “Jaunās vienotības” un Valdi Maslovski (zemkopības ministra ārštata padomnieks austrumu pierobežas jautājumos) no Zaļo un zemnieku savienības.
Vēl mūsu sarunā piedalās arī eksperts no malas – bloga Vara bungas autors un militāro lietu zinātājs Mārtiņš Vērdiņš. Raidījumu vada žurnālists Sandris Metuzāls. Ienāc Jauns.tv un skaties jebkurā laikā un vietā!