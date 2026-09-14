Politika

VIDEO: karš pie mūsu durvīm - kurš aizstāvēs Latviju?

Sandris Metuzāls

Jauns.lv

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Šodienas sarunas tēma – valsts aizsardzība un drošība. Par to tiek runāts jau gadiem ilgi, šis tas arī tiek darīts, taču aizvadītās vasaras lielā vētra uzskatāmi parādīja, ka nopietnām krīzēm mēs laikam tomēr neesam gatavi.

VIDEO: karš pie mūsu durvīm – kurš aizstāvēs Latvi...

Ko vajadzētu darīt, lai labāk sagatavotos X stundai, kas vēl darāms mūsu aizsardzības spēju stiprināšanai – par to parunāsim ar Karinu Ploku (AM parlamentārā sekretāre) no “Jaunās vienotības” un Valdi Maslovski (zemkopības ministra ārštata padomnieks austrumu pierobežas jautājumos) no Zaļo un zemnieku savienības.

Vēl mūsu sarunā piedalās arī eksperts no malas – bloga Vara bungas autors un militāro lietu zinātājs Mārtiņš Vērdiņš. Raidījumu vada žurnālists Sandris Metuzāls. Ienāc Jauns.tv un skaties jebkurā laikā un vietā!

Tēmas

Mārtiņš VērdiņšJaunā VienotībaZaļo un zemnieku savienībaSaeima14. Saeima15. Saeimas vēlēšanasMinistru kabinetsKrievijaKrievijas armijaUkrainas armijaUkrainaAizsardzības ministrijaNATOAndris SprūdsProgresīvie

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