Tēvu dienā pie Bārtas upes notiks grila festivāls ar Teksasas steikiem un dzīvo mūziku
Dienvidkurzemes novada Tūrisma centrs informē, ka svētdien, 13. septembrī, no plkst. 13.00 līdz 20.00 atpūtas kompleksā “Ods” pie Bārtas upes norisināsies Tēvu dienai veltīts grila festivāls. Pasākumā ģimenes aicinātas baudīt Teksasas steikus, dzīvo mūziku, aktivitātes bērniem un nesteidzīgu atpūtu dabā.
Festivāla galvenais gastronomiskais notikums būs Teksasas steiku gatavošana. Tos apmeklētāju acu priekšā uz grila gatavos Latvijā pazīstamais steiku meistars Ivo Lamberts. Viesiem būs iespēja vērot grila meistara darbu un baudīt autentiskas Teksasas steiku garšas.
No plkst. 15.00 līdz 17.00 par muzikālo noskaņu rūpēsies Andis Retējums, bet bērniem būs sarūpētas dažādas aktivitātes. Pasākums veidots kā iespēja ģimenēm nesteidzīgi pavadīt laiku kopā, baudot Tēvu dienu Bārtas upes krastā.
“Tēvu diena ir lieliska iespēja izrauties no ikdienas un vienkārši būt kopā. Vēlamies radīt atmosfēru, kurā tēti, vectētiņi, mammas un bērni var baudīt labu ēdienu, mūziku un atpūtu pie dabas,” norāda pasākuma rīkotāji.
Īpašs piedāvājums paredzēts viesiem, kuri festivāla apmeklējumu apvienos ar nakšņošanu atpūtas kompleksā “Ods”. Viesiem, kuri kompleksā nakšņos naktī pirms pasākuma un nākamajā dienā apmeklēs festivālu, izrakstīšanās laiks tiks pagarināts līdz plkst. 16.00.
Iepriekšēja pieteikšanās pasākumam nav obligāta, tomēr organizatori aicina savu dalību pieteikt savlaicīgi, lai varētu nodrošināt pieteikamu steiku daudzumu visiem apmeklētājiem.