Sēņu sezona uzņem apgriezienus: Dabas muzejā drīzumā atklās “Lielo sēņu izstādi”
Tradicionālā "Lielā sēņu izstāde 2026” Latvijas Nacionālajā dabas muzejā šogad būs apskatāma no 16. līdz 20. septembrim. Laikapstākļi ir sēņu augšanai labvēlīgi, tāpēc sagaidāms, ka apmeklētāji varēs iepazīt bagātīgu sugu daudzveidību.
Sēņu izstādes Rīgā tiek rīkotas jau vairāk nekā simts gadus. Kā vēsta tā laika periodika, pirmā sēņu izstāde notika Rīgas pilsētas ģimnāzijā (tagad – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija) 1918. gada 1. septembrī, un tās iniciators bija ornitologs un mikologs, Rīgas Dabaspētnieku biedrības konservators, vairāku Rīgas vācu skolu skolotājs, publikāciju un sēņu akvareļu autors Ferdinands Erdmans Štolls. Jau toreiz arī iedzīvotāji tika aicināti papildināt izstādi ar saviem sēņu atradumiem. Savukārt Dabas muzeja telpās Krišjāņa Barona ielā 4 sēņu izstādes norisinās 75 gadus, kopš 1951. gada. Lai arī bijuši izstāžu pārtraukumi, norises vietas un organizatoru nosaukumi gadu gaitā mainījušies vairākkārt, sēņu izstāde joprojām ir gaidīts un īpašs rudens notikums galvaspilsētā, turklāt šobrīd Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikologi aktīvi iesaistās arī izstāžu organizēšanā reģionos.
Kā norāda muzejā, sēņu izstādes galvenais mērķis aizvien ir nodrošināt pēc iespējas plašāku sugu daudzveidību, lai interesenti varētu pārliecināties par savām zināšanām. Iesācēji varēs atklāt arvien jaunas sugas, bet pieredzējušākiem sēņotājiem un sēņu vērotājiem būs iespēja apgūt papildu pazīmes precīzākai sugu noteikšanai. Izstādē sēnes būs sakārtotas grupās – ēdamās, neēdamās, indīgās un aizsargājamās.
Lielās sēņu izstādes rīkotāji arī šogad aicina ierasties ar pašu atrastām sēnēm, jo tieši tādā veidā mikologu rokās un muzeja sēņu kolekcijā ir nonākuši vērtīgi paraugi. Katru dienu izstādē varēs sastapt kādu no speciālistiem – Initu Dānieli, Diānu Meieri, Miku Riekstu-Hofmani un citus sēņu pazinējus –, kuri labprāt atbildēs uz apmeklētāju jautājumiem.
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Pateicoties izstādes sadarbības partneriem, Latvijas Mikologu biedrības dalībniekiem, eksponātu ievākšana šoruden notiks daudzviet, un izstādē līdzās sēnēm būs eksponētas arī biedrības apkopotās sēņu receptes. Ikvienam būs iespēja apbrīnot rokdarbus, kuros izmantota ar sēnēm krāsota dzija, un citus izstrādājumus, savukārt bērniem piedāvāsim izzinošus un radošus uzdevumus. Izstādes laikā muzejā varēs iegādāties Lielo Latvijas sēņu grāmatu un ēdamo sēņu kalendāru 2027. gadam.
Latvijas Nacionālā dabas muzeja mikologi atgādina – nezināmas un iepriekš neredzētas sēnes uzturā lietot nedrīkst!