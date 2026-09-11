Ādažu novadā izsludināts konkurss uz Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā
Ādažu novada pašvaldība septembrī izsludinājusi tradicionālo konkursu uz Ojāra Vācieša literāro prēmiju dzejā. Dzejoļu krājumus var iesniegt līdz 30. septembrim plkst. 17.00.
Kā informē pašvaldībā, pretendentus O. Vācieša literārajai prēmijai dzejā var izvirzīt izdevniecības, grāmatu apgādi, laikrakstu, žurnālu redakcijas, kultūras institūcijas, kā arī valsts un sabiedriskās organizācijas. Prēmijai var izvirzīt ikvienu autoru, kuram no iepriekšējā gada prēmijas pasniegšanas ceremonijas līdz šī konkursa izsludināšanas dienai ir izdots jauns dzejoļu krājums latviešu valodā.
Pieteikumus konkursam var iesniegt personīgi vai pa pastu Ādažu Valsts un pašvaldības vienotajā klientu centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, vai Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, LV-2163, pievienojot pretendenta publicēto dzejoļu krājuma 5 (piecus) eksemplārus.
Konkursa laureātu paziņo pašvaldības organizētā dzejnieka O. Vācieša piemiņas sarīkojumā, kārtējā gada novembrī, un vienlaikus publicē plašsaziņas informācijas līdzekļos un pašvaldības tīmekļvietnē www.adazunovads.lv. Šogad svinīgais pasākums notiks Ojāra Vācieša memoriālajā muzejā.
Prēmijas fonds ir 1000 eiro (pēc normatīvajos aktos paredzēto nodokļu atskaitīšanas).
Pieteikumus konkursam vērtēs ar pašvaldības domes lēmumu izveidota komisija. Tās sastāvā ir Carnikavas vidusskolas skolotāja, O. Vācieša ģimenes pārstāve Ilze Vāciete, rakstnieks un O. Vācieša memoriālā muzeja vecākais speciālists Mārtiņš Bērziņš, dzejniece un O. Vācieša prēmijas dzejā ieguvēja 2018.gadā Daina Sirmā, Carnikavas bibliotēkas vadītāja Ilze Ezermale, kā arī rakstniece, bērnu grāmatu un scenāriju autore, lasīšanas vēstniece Agnese Vanaga.
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2025. gadā par prēmijas ieguvēju kļuva Ādažu vidusskolas absolvents un bijušais carnikavietis Artis Ostups ar dzejoļu krājumu "Patiesība" (izdevējs – izdevniecība "Neputns").
O. Vācieša literāro prēmiju pasniedz Ādažu novada pašvaldība, prēmijas pasniegšanas pasākumu organizējot sadarbībā ar Ojāra Vācieša muzeju un Ojāra Vācieša biedrību.
Vācieša prēmija tika nodibināta un pirmoreiz pasniegta 1984. gadā, kad par laureātiem kļuva dzejnieki Jānis Peters, Vitauts Ļūdēns un Ivans Dračs, 1988. gadā prēmiju saņēma Vizma Belševica, Māra Zālīte, Jānis Baltvilks un Juris Kronbergs, bet 1993. gadā – Imants Ziedonis, Māra Mellēna, Ernests Spīčs, Valdis Muktupāvels un Guntars Godiņš.
2003.gadā Ādažu novada dome kopā ar Carnikavas pagasta padomi atjaunoja O. Vācieša prēmiju, bet no 2011. līdz 2020.gadam prēmiju pasniedza Carnikavas novada dome. Tās laureātu vidū ir Jānis Rokpelnis, Amanda Aizpuriete, Inese Zandere, Inga Gaile, Andra Manfelde, Pēteris Brūvers, Imants Auziņš, Ronalds Briedis, Edvīns Raups, Leons Briedis, Anna Auziņa, Anna Dzintare, Māris Salējs.
VĀCIEŠA PRĒMIJAS LAUREĀTI (2003. – 2025.)
2003: Inese Zandere “Melnās čūskas maiznīca”
2004: Inga Gaile “Raudāt nedrīkst smieties”
2005: Andra Manfelde “Tranšejas dievi rok”
2006: Pēters Brūveris “Aiz stikla”
2007: Imants Auziņš “Ars poetica”
2008: Ronalds Briedis “Karaoke”
2009: Edvīns Raups “Putn”
2010: Jānis Rokpelnis “Nosaukums”, un Leons Briedis “Mijkrēšļa rokraksts”
2011: Anna Auziņa “Es izskatījos laimīga”
2012: Inga Gaile “Migla”
2013: Amanda Aizpuriete “Turp”
2014: Anna Dzintare “Eju pa svešu ielu”
2015: Jānis Rokpelnis “Post factum”
2016: Māris Salējs “Kā pirms pērkona”
2017: Anna Auziņa “Annas pūra govs”
2018: Daina Sirmā “Dievaines”
2019: Arvis Viguls “Grāmata”
2020: Jānis Hvoinskis “Mūza no pilsētas N”, Inga Pizāne “Siena, ko nosiltināt”
2021: Ivars Šteinbergs “Strops”
2022: Henriks Eliass Zēgners “Paradīze”
2023: Linda Gabarajeva "Apļi"
2024: Līva Marta Roze "Struktūra"
2025: Artis Ostups "Patiesība"