Asiņaina iedzeršana pie garāžām Balvos - par paziņas piekaušanu draud bargs cietumsods
Valsts policija pabeigusi izmeklēšanu un prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nodevusi lietu par smagu miesas bojājumu nodarīšanu kādam vīrietim Balvos.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka šī gada 9. maijā pie kāda garāžu kooperatīva Balvos kopīgas alkohola lietošanas laikā 1995. gadā dzimis vīrietis ar metāla priekšmetu sitis 1991. gadā dzimušam vīrietim. Cietušajam tādējādi nodarīti tīši smagi miesas bojājumi.
Aizdomās turētajam uzbrucējam pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 125. panta pirmās daļas – par smaga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu. Par šādu noziegumu vainīgo personu var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Lietas materiāli prokuratūrai tālāko lēmumu pieņemšanai nodoti 1. septembrī. Policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina nozieguma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.