Uz vairākām nedēļām slēgs Ventspils Ūdens piedzīvojumu parka atrakciju un SPA zonu
Pēc noslogotās vasaras sezonas Ūdens piedzīvojumu parka ūdens atrakciju un SPA zonā no 14.septembra līdz 6.oktobrim tiks organizēti plānveida ikgadējie remontdarbi un iekārtu tehniskā apkope. Šajā laikā ūdens atrakciju un SPA zona apmeklētājiem nebūs pieejama.
Kā informē Olimpiskais centrs "Ventspils", remontdarbi tiek veikti laikā, kad gada griezumā ir mazākā apmeklētāju plūsma.
Remontdarbu laikā tiks veikta spirālveida kāpņu margu nomaiņa, kapitālais remonts vīriešu dušās un ūdens sprauslu atjaunošana siltajā baseinā. Bet par Ūdens atrakciju un SPA zonas skaistu vizuālo noformējumu parūpēsies Ventspils mākslas skolas audzēkņi un pedagogi. Šāda sadarbība starp Ūdens piedzīvojumu parku un Ventspils mākslas skolu kļuvusi jau tradicionāla.
Sporta daļa darbu turpinās bez izmaiņām. Darbu atsācis arī lielais peldbaseins, kas ir pieejams publiskajam apmeklējumam pēc grafika: darba dienās plkst. 8:00-15.00 un 18.00-21:00, bet brīvdienās 9:00-21:00. Taču mazais peldbaseins ir pieejams tikai organizētām grupu nodarbībām.
Savukārt, Ūdens piedzīvojumu parka atlētikas zāle darba dienās ir pieejama no plkst. 8.00 līdz 21.00, bet brīvdienās no plkst. 9.00 līdz 21.00.