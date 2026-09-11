Carnikavas bērnudārzs "Riekstiņš" un iela, kur suņi uzbruka bērniem (2026. gads)
Bērnudārzs “Riekstiņš” un tā apkārtne Carnikavā, kur suņi uzbruka bērniem.
Bērniem uzbrukušie suņi Carnikavā nebija laikus potēti. PVD atklāj trakumsērgas analīžu rezultātus
Carnikavas bērnudārza bērniem uzbrukušo suņu asinīs antivielu līmenis ir pietiekams aizsardzībai pret trakumsērgu, liecina no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” saņemtie laboratorisko izmeklējumu rezultāti.
Lai gan tas faktiski izslēdz iespēju, ka dzīvnieki varētu būt slimi ar trakumsērgu, suņu izolācija un novērošana tiks turpināta līdz šī gada 17. septembrim, kad tos atkārtoti novērtēs veterinārārsts, informēja Pārtikas un veterinārais dienesta (PVD) pārstāve Ilze Meistere.
Šos drošības pasākumus, tostarp asins paraugu ņemšanu, PVD noteica pēc tam, kad tika noskaidrots, ka bērniem uzbrukušie suņi nav laikus revakcinēti pret trakumsērgu.
Piektdien 19 bērnu grupa skolotājas un skolotāja palīga pavadībā bija devusies iepriekš saskaņotā pastaigā ārpus izglītības iestādes teritorijas, ievērojot apstiprināto pastaigas maršrutu. Pastaigas laikā no Lašu ielas gala bērnu grupai pietuvojās divi nepieskatīti suņi.
Saskaņā ar iestādes sniegto informāciju incidentā cietuši seši bērni, no kuriem divi tika hospitalizēti. Cietis arī viens no bērnus pavadošajiem pedagogiem, kas centās suņus noturēt, lai pasargātu bērnus.