Kuldīgas novadā glābēji palīdzējuši izkļūt no meža cilvēkam, kurš tajā bija apmaldījies.
Sabiedrība
Šodien 09:53
Glābšanas operācija Kuldīgas novadā - no meža iznes apmaldījušos cilvēku
Ceturtdien Kuldīgas novadā glābēji palīdzējuši izkļūt no meža cilvēkam, kurš tajā bija apmaldījies, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Kurmāles pagastā cilvēks bija apmaldījies mežā. Ugunsdzēsēji glābēji viņu atrada, iznesa no meža un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
VUGD aicina, dodoties uz mežu, parūpēties par savu drošību. Pirms došanās uz mežu vajadzētu informēt tuviniekus par vietu, kur plānots sēņot vai ogot, kā arī par aptuveno atgriešanās laiku. Līdzi jāņem pilnībā uzlādēts mobilais tālrunis.
Ja cilvēks saprot, ka ir apmaldījies, nepieciešams saglabāt mieru un nepārvietoties bezmērķīgi, bet zvanīt uz vienoto ārkārtas situāciju numuru 112 un nosaukt pēc iespējas precīzāku informāciju par savu atrašanās vietu vai apkārt redzamajiem orientieriem.