Būs siltāks par normu: sinoptiķi izplatījuši laika prognozi septembrim
Šīs nedēļas nogalē un nākamnedēļ Latvijā brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra daudz nemainīsies, prognozē sinoptiķi.
Sestdien mākoņi daļēji klās debesis un vietām īslaicīgi līs, svētdien un pirmdien iespējams mākoņaināks un lietaināks laiks. Vējš pārsvarā būs lēns. Gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz +8..+16 grādiem, naktī uz sestdienu termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz +6 grādiem. Dienas laikā gaisa temperatūra pakāpsies līdz +15..+20 grādiem.
Arī turpmākajās dienās debesis bieži aizklās mākoņi, kas daudzviet atnesīs lietu, spēcīgāki nokrišņi gaidāmi Kurzemē un Vidzemes rietumos. Valdošais būs lēns līdz mēreni stiprs dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra saglabāsies līdzīga kā iepriekš.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamajās četrās nedēļās gaisa temperatūra Latvijā galvenokārt gaidāma nedaudz augstāka par normu. Nokrišņu septembrī prognozēts vairāk nekā ierasts, savukārt oktobris varētu būt sausāks.