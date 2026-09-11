Krusa Jelgavā 10.09.2026
Daudzus jelgavniekus un novada iedzīvotājus ceturtdien, 10. septembrī, pārsteigusi krusa.
Jelgavu negaidīti pārsteigusi krusa. "Atbraucu no darba, bet pie mājas ziema!" FOTO
Daudzus jelgavniekus un novada iedzīvotājus ceturtdien, 10. septembrī, pārsteigusi krusa.
Gita norāda, ka nokrišņi bijuši tik spēcīgi, ka nopostījuši viņas ziedus. Viņa atklāj, ka sākotnēji satumsa, tad parādījās vējš, krusa, zibens un pērkons. "Nepaspējām puķes noņemt - visas nu ir kā sabradātas," pauž sieviete, pievienojot publikācijai foto ar nopostītajiem ziediem.
"Žēl....Vēl par agru," pauž Elīna. "Ārprāts, kas notiek?!" vaicā Māra. Rita pauž līdzjūtību par zudušajiem ziediem, bet Velga secina, ka rudens ir klāt. "Tad gan jums bargi, mūsu pusē tāds auksts lietus lija gandrīz visu dienu, bet pievakarē parādījās varavīksne," pauž Gulbenes novada iedzīvotāja Meta.
Tikmēr vairāki Jelgavas iedzīvotāji par publikāciju pauduši neizpratni norādot, ka krusu vakar nemanīja. "Kurā vietā? Satumsa, bija stiprāks vējš īsu brīdi, lietus....bet krusa nebija!" norāda Nina. "Nu nebija, nekāda krusa?!" uzstāj Indra. Bet Irēna pauž: "Nez Jelgavnieki to zin, ka tāda krusa bijusi?"
Gita paskaidro, ka nokrišņi bija vērojami uz Klijēnu ceļa, tuvāk Ozolpilij. Dagnija norāda, ka Jelgavā bija saulīte, bet uz Ozolnieku pusi "riktīgs negaiss". Un arī Ineta norāda, ka ir jelgavniece, uzsverot, ka tas, ka vienā pilsētas pusē krusas nav, nenozīmē, ka arī otrā tāda nevarētu būt. "Jums liekas, kad Jelgava ir 5×5 metru plaša??" retoriski vaicā sieviete.
Arī Anita publicējusi foto ar turpat blakus esošajiem Ozolniekiem, norādot, ka arī tos skārusi krusa. Bet Indra dalījusies ar foto no Rogu ceļa Jelgavā, pievienojot publikācijai ierakstu: "Es Rogu ceļā. Atbraucu no darba, bet pie mājas ziema," norāda sieviete.
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Jau ziņots, ka tuvākajās dienās gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz +8..+16 grādiem, naktī uz sestdienu termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz +6 grādiem. Dienas laikā gaisa temperatūra pakāpsies līdz +15..+20 grādiem.
Arī turpmākajās dienās debesis bieži aizklās mākoņi, kas daudzviet atnesīs lietu, spēcīgāki nokrišņi gaidāmi Kurzemē un Vidzemes rietumos. Valdošais būs lēns līdz mēreni stiprs dienvidu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra saglabāsies līdzīga kā iepriekš.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamajās četrās nedēļās gaisa temperatūra Latvijā galvenokārt gaidāma nedaudz augstāka par normu. Nokrišņu septembrī prognozēts vairāk nekā ierasts, savukārt oktobris varētu būt sausāks.