Traģisks vakars Ādažu novadā: smagā "Volvo" un "Mercedes" sadursmē izdzisusi cilvēka dzīvība
Ceturtdien Latvijā reģistrēti 135 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 14 cilvēki, informēja Valsts policija.
Ceturtdienas vakarā pēc plkst. 22 Ādažu novadā saskrējušās kravas automašīna "Volvo" un vieglā automašīna "Mercedes Benz", un ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā viens cilvēks. Valsts policija izmeklē negadījuma apstākļus.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) informēja, ka bojāgājušā cilvēka izņemšanai no automašīnas bija jāpielieto hidrauliskie instrumenti. Pēc tam glābēji atvienoja auto akumulatora klemmes un sakārtoja ceļa braucamo daļu.
VUGD darbinieki ceturtdien iesaistījušies arī Ropažu novada Stopiņu pagastā notikuša ceļu satiksmes negadījuma seku likvidēšanā. Agrā pēcpusdienā tur bija notikusi vieglās automašīnas un autobusa sadursme, pēc kuras no vieglās automašīnas tika atbrīvots cilvēks, kurš nodots Neatliekamā medicīniskās palīdzības dienestam.
Vakar desmit cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, trīs - Latgalē, bet viens - Kurzemē. Četri no cietušajiem bija velosipēdisti, bet divi - elektroskrejriteņu vadītāji.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi četrus vadītājus, bet divi vadītāji bija lietojuši narkotiskās vielas. Visvairāk iereibušu pārkāpēju noķerts Rīgas apkārtnē un Zemgalē. Četri aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēts 131 protokols: Rīgas reģionā sodīti 13 autovadītāji, Zemgalē - 44, Latgalē - 41, Vidzemē - 27, bet Kurzemē - tikai seši transporta līdzekļu vadītāji.
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Kopumā policija vakar noformējusi 410 protokolus par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem.