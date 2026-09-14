Klusāks autobuss ir tikai sākums. Kā elektrifikācija mainīs mūsu pilsētas?
Eiropas Zaļais kurss maina ne tikai to, no kurienes iegūstam elektrību vai kā apsildām mājas, bet arī to, kā pārvietojamies pilsētās. Viena no redzamākajām pārmaiņām ir sabiedriskā transporta elektrifikācija, līdzās tradicionālajiem dīzeļautobusiem pilsētu ielās arvien biežāk parādās elektroautobusi. Arī Rīga gatavojas būtiskai sabiedriskā transporta parka atjaunošanai. Nesen noslēdzās piedāvājumu iesniegšana “Rīgas satiksmes” iepirkumā, kurā paredzēts iegādāties 60 jaunus 18 metrus garus posmainos elektroautobusus ar iespēju nākotnē pasūtīt vēl 30 līdz 90 transportlīdzekļus.
Ko šādi autobusi nozīmēs Rīgas iedzīvotājiem un viesiem, proti, pasažieriem? Ieguvumi videi un ilgtspējai ir svarīgi ilgtermiņā, taču ikvienu, kurš ikdienā pārvietojas ar sabiedrisko transportu, interesē arī daudz praktiskākas lietas. Vai autobusā ziemā būs silti un vasarā patīkami vēsi? Vai tajā būs ērti iekāpt ar bērnu ratiņiem? Vai pusstundu ilgais brauciens mājup pēc darba būs klusāks un ērtāks? Vai uz elektroautobusu varēs paļauties?
Elektroautobusiem nepieciešama uzlādes infrastruktūra, pietiekama elektroenerģijas jauda, efektīva enerģijas pārvaldība, bateriju uzturēšana, serviss un arvien nopietnāka IT un datu drošība. Ja pilsētas ielās parādās vairāki desmiti jaunu elektroautobusu, jādomā, kad un kur tos uzlādēt, kā izvairīties no pārmērīgas elektrotīkla noslodzes un vai lētākas elektroenerģijas periodos iegādāto enerģiju iespējams uzkrāt un izmantot vēlāk. Šādi darbojoties, autobuss, uzlādes stacija un enerģijas uzkrāšanas sistēma pamazām kļūst par vienotas sistēmas sastāvdaļām.
Baltijas jūras reģionam ir īpašs potenciāls
Šādu pilsētu attīstības modeli par perspektīvu biznesa virzienu uzskata arī viena no Izraēlas vadošajām starptautiskajām transporta un enerģētikas grupām “Blilious Group”. Tās izpilddirektors Udi Adiri uzskata, ka Baltijas valstīm, Polijai un Ziemeļvalstīm ir priekšrocība, kuras nav daļai lielo Eiropas ekonomiku - mazākos un dinamiskākos tirgos jaunas tehnoloģijas iespējams izmēģināt un ieviest ātrāk.
“Baltijas valstis mums šķiet dabisks sākumpunkts attīstībai Eiropā. Tās lielu uzmanību pievērš enerģētiskajai drošībai, tīklu noturībai un atjaunojamās enerģijas integrācijai, kā arī aktīvi investē modernā enerģētikas un transporta infrastruktūrā. Vienlaikus šie tirgi ir salīdzinoši dinamiski un pieejami, ļaujot mums veidot vietējās partnerības, nostiprināt veiksmīgu projektu pieredzi un izmantot reģionu kā platformu tālākai izaugsmei Eiropā. Uzskatām, ka pāreja uz zaļo enerģiju un tīru transportu rada nozīmīgas iespējas ienākt jauniem starptautiskiem spēlētājiem ar pierādītu kompetenci un plašu pieredzi šajās jomās,” saka U. Adiri.
Grupas interese par Baltijas jūras reģionu, tostarp Latviju, nav tikai teorētiska. Lietuvā grupas enerģētikas uzņēmums “BLEnergy” attīsta enerģijas uzkrāšanas projektus, tostarp Alytus projektu, kurā plānots investēt 60 miljonus eiro. Savukārt Polija kļuvusi par pirmo Eiropas tirgu grupas uzņēmuma “Auto Chen” autobusu biznesam.
Grupa raugās arī Latvijas virzienā. “Auto Chen” ir viens no uzņēmumiem, kas piedalās “Rīgas satiksmes” elektroautobusu iepirkumā, piedāvājot Ķīnas ražotāja “Golden Dragon” autobusus. Piedāvājuma īstenošanā iesaistīti arī reģionālie partneri - “NordBus”, kam ir vietējās pēcpārdošanas servisa iespējas, un “DeltaPhi”, kas nodrošinās autobusos nepieciešamo tehnoloģiju uzstādīšanu.
“Blilious Group” biznesa modelis ir interesants ar to, ka vairāk nekā pirms 60 gadiem dibinātā grupa darbojas vairākos savstarpēji saistītos elektrifikācijas posmos. Grupas sabiedriskā transporta operators “Superbus” Izraēlā ekspluatē vairāk nekā 1500 transportlīdzekļu, savukārt “Auto Chen” nodarbojas ar autobusu piegādi un servisu, uzņēmums piegādājis vairāk nekā 4000 autobusu, bet tā pēcpārdošanas serviss apkalpo aptuveni 3000 transportlīdzekļu. Citi grupas uzņēmumi savukārt attīsta uzlādes infrastruktūru un lielas jaudas enerģijas uzkrāšanas risinājumus.
Kā uzsver U. Adiri, pilsētai nepietiek vienkārši nopirkt labu elektroautobusu. Tam jāspēj uzticami kalpot desmit un vairāk gadus, un tikpat uzticamai jābūt arī visai infrastruktūrai, kas nodrošina tā darbību.
Elektroautobusu piegādes ķēdes kļūst globālas
Mainījies ir arī pats elektroautobusu tirgus. Eiropas ražotāji gadu desmitiem dominējuši tradicionālo autobusu segmentā, taču pāreja uz elektrisko transportu priekšplānā izvirzījusi baterijas, enerģijas pārvaldību un elektroniku. Šajās jomās Ķīnas ražotāji pēdējos gados attīstījušies ļoti strauji un kļuvuši arvien konkurētspējīgāki tehnoloģiju, piedāvājuma, kvalitātes un cenas ziņā. Vienlaikus arī Eiropas ražotāji plaši izmanto Ķīnā ražotas baterijas un citas būtiskas elektroautobusu komponentes. Tas nozīmē, ka elektroautobusu piegādes ķēdes kļūst arvien globālākas neatkarīgi no tā, kur notiek transportlīdzekļa gala montāža.
Viens no piemēriem ir “Golden Dragon”. “Auto Chen” ar šo ražotāju sadarbojas kopš 2012. gada, savukārt Ziemeļeiropā “Golden Dragon” autobusi jau vairākus gadus kursē ikdienas sabiedriskajā transportā. Pēc “Golden Dragon” un tā Ziemeļvalstu partneru sniegtās informācijas Skandināvijā tiek ekspluatēti vairāk nekā 300 šīs markas autobusu. Norvēģijā ievērojamu autobusu parku izmanto “Vy Buss”, Zviedrijā aptuveni 80 elektroautobusu iegādājies “Mohlins Bussar”, bet vairāk nekā 30 kursē Dānijas pilsētā Esbjergā.
Ziemeļvalstu pieredze ir būtiska ne tikai tāpēc, ka šie autobusi tur jau kursē. Auksts klimats elektrotransportam ir nopietns pārbaudījums, jo enerģija nepieciešama gan pasažieru salona apsildīšanai, gan optimālas baterijas darba temperatūras uzturēšanai. Tāpēc Ziemeļeiropas tirgum paredzētajās “Golden Dragon” konfigurācijās tiek izmantotas bateriju temperatūras vadības sistēmas, siltumsūkņi un papildu apkures risinājumi. “Auto Chen” ieskatā reāla autobusu ekspluatācija Norvēģijā, Zviedrijā un Dānijā ir nozīmīgs apliecinājums to kvalitātei un piemērotībai arī Baltijas reģionam.
Ko no tā iegūs pasažieris?
Daudzas pārmaiņas Rīgas sabiedriskajā transportā pasažieri pamanīs uzreiz. Elektriskā piedziņa nozīmē mazāk motora trokšņu un vibrāciju, kā arī vienmērīgāku kustības uzsākšanu. Iepirkumā prasītā zemā grīda un platās durvis atvieglos iekāpšanu senioriem, cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Savukārt klimata kontrole elektroautobusā arvien vairāk tiek uztverta nevis kā papildu ērtība, bet kā viena no būtiskām transportlīdzekļa sistēmām.
Mainās arī prasības digitālajām ērtībām. Piemēram, “Rīgas satiksmes” tehniskajā specifikācijā jau noteikts, ka jaunajos autobusos pasažieru salonā vismaz trīs vietās jābūt iespējai uzlādēt mobilās ierīces.
Taču divām pasažierim mazāk redzamām jomām “Rīgas satiksme” pievērsusi īpašu uzmanību – baterijas ilgmūžībai un kiberdrošībai. Baterijai noteikta vismaz desmit gadu garantija, un garantijas perioda beigās tai jāsaglabā vismaz 70% no sākotnējās kapacitātes. Arī tad autobusam joprojām jāspēj izpildīt noteiktās nobraukuma prasības.
Kiberdrošībai iepirkuma tehniskajā specifikācijā veltīta atsevišķa nodaļa. Tajā noteiktas stingrs prasības datu šifrēšanai un glabāšanai, programmatūras atjauninājumiem, attālinātai piekļuvei un autobusa kritisko vadības sistēmu nodalīšanai no ārējām IT sistēmām. Tāpat noteikti ierobežojumi sensitīvu datu glabāšanai un apstrādei, kā arī prasības atsevišķu tehnoloģisko komponenšu izcelsmei. Kopumā iepirkumā kiberdrošībai pievērsta ļoti liela uzmanība – no programmatūras atjaunināšanas un attālinātas piekļuves līdz datu glabāšanai un kritisko transportlīdzekļa vadības sistēmu izolēšanai. “Blilious Group” skatījumā šādas prasības nav atsevišķs IT jautājums, bet gan neatņemama mūsdienīga un uzticama transporta parka sastāvdaļa. Tas ir īpaši aktuāli laikā, kad Eiropā arvien biežāk diskutē par to, kādus datus apkopo savienotie transportlīdzekļi un vai ražotājiem ir iespējama attālināta piekļuve tiem.
Pasažieris visas šīs lielās pārmaiņas galu galā vērtēs daudz vienkāršāk. Viņš, visticamāk, nezinās, kāda baterija atrodas zem autobusa grīdas, kur tiek glabāti tā dati vai kā pilsēta pārvalda uzlādes jaudas. Toties viņš zinās, vai janvāra rītā autobusā ir silti, vai tajā var ērti iekāpt ar bērnu ratiņiem, vai pa ceļam uz darbu iespējams uzlādēt telefonu un vai jaunajā autobusā braukt ir patīkamāk nekā vecajā. Vienlaikus sabiedrībai ir svarīgi zināt, ka tās dati ir aizsargāti un “Rīgas satiksmes” lēmumi iepirkumā balstās stingrās kvalitātes, uzticamības un drošības prasībās.