Kā savaldīt jauniešu bandas Rīgā? Meklēs risinājumu satraucošajai pusaudžu noziedzībai

Vasaras izskaņā sociālajos tīklos parādījušies video par dažādiem jauniešu pārkāpumiem pilsētā.
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Šodien 08:30
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Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) tiksies ar Rīgas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku Andreju Aronovu un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālo situāciju par jauniešu veiktajiem pārkāpumiem Rīgā.
"Vasaras izskaņā sociālajos tīklos parādījušies video par dažādiem jauniešu pārkāpumiem pilsētā, tāpēc vēlos ar Valsts policijas Rīgas reģiona un pašvaldības policijas vadību pārrunāt aktuālo situāciju un kādi prevencijas pasākumi vēl būtu jāveic, lai uzlabotu drošību pilsētā," norāda vicemērs.
Ratnieks ir Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks drošības, īpašumu, mājokļu un vides jautājumos.