Smiltenes novada Apes iedzīvotājus dziļi satricinājusi ziņa par bērna nāvi.
Sabiedrība
Šodien 07:50
"Visa dzīve bija priekšā" - Apē sēro par motorollera avārijā bojāgājušo 11 gadus veco meitenīti
"Tas ir negodīgi, visa dzīve priekšā bija. Kāpēc dzērāji, bomži?! Bet vienpadsmitgadīgu meitenīti paņem… Tas ir negodīgi, patiešām!" savas sāpes un neizpratni raidījumam "Degpunktā" pauž traģiski bojāgājušās 11 gadus vecās meitenes radinieks.
Smiltenes novada Apes iedzīvotājus dziļi satricinājusi ziņa par bērna nāvi. Traģēdijas vietā jau iegulst ziedi un piemiņas svecītes.
Kāds vietējais iedzīvotājs raidījumam atklāj, ka bojāgājusī nāk no labas daudzbērnu ģimenes un apkārtējiem sūdzību par viņiem nav bijis.
Negadījums noticis ap plkst. 21.20. Nepilngadīgā persona, vadot motorolleru, netika galā ar tā vadību, kā rezultātā spēkrats apgāzās, bet tā vadītājs guva savainojumus, no kuriem gāja bojā. Notikušā apstākļi tiks izmeklēti kriminālprocesā.