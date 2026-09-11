Izrādes "Līgavu mednieki" pirmizrādes ballīte
Latvijas Nacionālais teātris ar izrādes "Līgavu mednieki" pirmizrādi un tai sekojošu saviesīgu ballīti atklāj savu 108. sezonu.
FOTO. Sezona atklāta ar vērienu - lūk, kā sabiedrībā zināmi ļaudis un aktieri līksmoja "Līgavu mednieku" pirmizrādes ballītē
Vakar, 10. septembrī, Latvijas Nacionālais teātris ar izrādes "Līgavu mednieki" pirmizrādi un tai sekojošu saviesīgu ballīti atklāja savu 108. sezonu.
Skatītāju vērtējumam tika nodots režisores Paulas Pļavnieces iestudējums "Līgavu mednieki", kas veidots pēc slavenā latviešu rakstnieka Anšlava Eglīša 1939. gadā žurnālā "Atpūta" publicētā pirmā romāna motīviem. Pēc nospēlētās izrādes teātra telpās norisinājās atklāšanas svinības, kurās kopā ar aktieriem un teātra darbiniekiem līksmoja arī sabiedrībā pazīstami ļaudis.
Anšlava Eglīša daiļrades cienītāji dodas uz “Līgavu mednieku” jauniestudējumu Latvijas Nacionālajā teātrī
Ar Anšlava Eglīša romāna “Līgavu mednieki” jauniestudējumu Paulas Pļavnieces režijā 10. septembrī, autora 120. jubilejas gadā, tika atklāta Latvijas Nacionālā ...
Izrāde, kurai dots žanra apzīmējums "precību sāga", skatītājus aizved uz pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu Rīgas turīgo aprindu saviesīgo dzīvi. Darba sižeta centrā ir baņķiera Surģenieka nams, kurā pulcējas raiba un ietekmīga sabiedrība. Tur savus tīklus vērpj arī romāna galvenie "līgavu mednieki" – Pāvils Epalts, Mārtiņš Ķurzēns un Atis Dušelis –, kuru galvenais mērķis ir veiksmīgi apprecēties izteikti mantkārīgu nolūku dēļ. Autors uz šīm laulību medībām un tā laika sabiedrības tikumiem raugās ar sev raksturīgo dzirkstošo humoru un pašironiju.
Galvenajās līgavu mednieku lomās uz Nacionālā teātra skatuves iejūtas aktieri Matīss Kučinskis, Igors Šelegovskis, Rūdolfs Sprukulis un Gusts Ābele.