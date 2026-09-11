Piekdiena būs saulaina.
Sabiedrība
Šodien 07:00
Darba nedēļas pēdējā dienā daudzviet spīdēs saule
Piektdien Latvijā būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, prognozē sinoptiķi.
Dienas pirmajā pusē dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā vēl īslaicīgi līs. Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 9-14 metri sekundē, vakarā gaidāms lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +16..+20 grādi.
Rīgā sauli tikai brīžiem aizsegs mākoņi, no rīta iespējams īslaicīgs lietus. Brāzmains ziemeļrietumu vējš pāries lēnā rietumu vējā, gaiss iesils līdz +19 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens kāpj, no rīta tas ir 1009-1016 hektopaskāli jūras līmenī.