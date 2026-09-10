Rīga uz dažām dienām kļuva par Eiropas ainavu arhitektūras galvaspilsētu
No 2. līdz 6. septembrim Rīgā norisinājās nozīmīgi Eiropas ainavu arhitektūras profesionālās dzīves notikumi – IFLA Europe konference “Landscape in Transition” un IFLA Europe Ģenerālā asambleja, pulcējot ap 270 ainavu arhitektūras profesionāļu, pētnieku, studentu un nozares pārstāvju no 35 valstīm.
Dažu dienu laikā Rīga un Latvijas ainavas kļuva par telpu starptautiskai sarunai par to, kā mainās ainava, sabiedrība un pati ainavu arhitektūras profesija. Konferenci organizēja Latvijas Ainavu arhitektu asociācija (LAAA) sadarbībā ar IFLA Europe, ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības un citu partneru atbalstu. Tās tēma “Landscape in Transition” pievērsās pārmaiņām, kas šobrīd skar Eiropas ainavas – klimata pārmaiņām, bioloģiskās daudzveidības zudumam, sociālajām un ekonomiskajām pārmaiņām, kā arī nepieciešamībai no jauna domāt par attiecībām starp cilvēku, vidi un telpu.
Latvijas ainava – daļa no konferences
Konference sākās ar iespēju dalībniekiem iepazīt ne tikai Rīgu, bet arī dažādas Latvijas ainavas. Pirmajā dienā tika organizētas tematiskas ekskursijas uz Salaspili, Aizkraukli un Koknesi, Rundāles pili, Kuldīgu, kā arī Latvijas rietumu piekrasti no Rojas līdz Kaltenei.
Ekskursiju laikā dalībnieki Latvijas ainavu iepazina kā dzīvu pārmaņu procesu no kultūrvēsturiskām ainavām un aizsargājamām teritorijām līdz enerģētikas infrastruktūrai, upju ielejām, piekrastei un pilsētu attīstībai. Īpaša uzmanība tika pievērsta tam, kā dažādas pārmaiņas atstāj nospiedumu ainavā un kā ainavu arhitektūra var palīdzēt šīs pārmaiņas veidot kvalitatīvi un sabiedrības interesēs.
Aizkraukles un Kokneses ekskursijā dalībnieki iepazina Daugavas ieleju un tās pārmaiņas, ko būtiski ietekmējusi hidroenerģētikas attīstība, apmeklēja Pļaviņu hidroelektrostaciju un Likteņdārzu, kā arī diskutēja par infrastruktūras, kultūrvēsturiskā mantojuma un ainavas mijiedarbību.
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“Šīs dienas Rīgā vēlreiz parādīja, ka ainava nav tikai profesionāļu vai iestāžu jautājums – tā ir vide, kuru ik dienu veidojam visi. No neliela piemājas dārza līdz pilsētas parkam vai plašākai teritorijai – katrs risinājums ir daļa no lielākas ainavas. Tāpēc mums ir svarīgi atbalstīt ne tikai cilvēku vēlmi pašiem veidot savu apkārtējo vidi, bet arī sarunu par to, kā šo vidi veidot kvalitatīvi un ilgtermiņā,” uzsver konferences ģenerālsponsora SIA “DEPO DIY” mārketinga direktors Rimants Jugans.
Rīga, kā dzīva konferences ainava
Pirmās konferences dienas noslēgumā dalībnieki devās ekskursijā pa Rīgu, iepazīstot pilsētu caur tās vēsturi, publisko telpu un sarežģīto kolektīvo atmiņu. Maršrutā tika iekļauti Brāļu kapi, Uzvaras parks un Zolitūdes traģēdijas piemiņas vieta.
Šīs vietas atšķiras gan pēc savas izcelsmes, gan nozīmes, tomēr visas liek domāt par ainavu kā daudz vairāk nekā fizisku telpu – par vietu, kur savijas vēsture, identitāte, sabiedrības pieredze, zaudējums un cerība. Tādejādi Rīga kļuva par daļu no konferences satura – nevis tikai par pasākuma norises vietu, bet par dzīvu ainavu, kurā iespējams lasīt pilsētas vēsturi un šodienas sabiedrības vērtības.
No klimata pārmaiņām līdz cilvēka labsajūtai
Konferences lekcijās un diskusijās tika aplūkoti ļoti dažādi mērogi – no augsnes un ekoloģiskajiem procesiem līdz pilsētu attīstībai, klimata noturībai, veselībai, lauku ainavām un lieliem infrastruktūras projektiem.
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Viens no būtiskākajiem konferences vēstījumiem bija, ka pārmaiņas nav iespējams risināt tikai vienas nozares ietvaros. Ainavu arhitektūra arvien vairāk kļūst par starpdisciplināru profesiju, kas savieno ekoloģiju, plānošanu, arhitektūru, sociālos procesus, kultūru un politiku.
Konferences runātāji, tostarp Kristoffer Holm Pedersen no SLA, Marina Cervera Alonso de Medina no NABLABCN, Henrik Schultz, Éric Alonzo, Tim Waterman, Dr Saira Ali un citi Eiropas un pasaules ainavu arhitektūras profesionāļi, dalījās pieredzē par to, kā ainavu arhitektūra var palīdzēt sabiedrībai orientēties laikā, kad pārmaiņas kļūst par ikdienas realitāti.
Īpaša uzmanība tika pievērsta ainavu arhitektūras lomai veselīgas un klimatnoturīgas pilsētvides veidošanā, nepieciešamībai stiprināt ainavu arhitektūras kompetenci valsts un pašvaldību līmenī, kā ainavu arhitekta lomaibūt par mediatoru starp dažādām interesēm un zināšanu jomām.
Kā pēc konferences rakstīja viena no tās dalībniecēm Ramunė Baniulienė, ainavu arhitektiem būtu jādarbojas kā mediatoriem, savienojot bioloģisko daudzveidību, veselību, klimata noturību un pilsētu attīstību kopīgu mērķu vārdā.
Ainavas kvalitāte nerodas savrupi vienā jomā
LAAA valdes priekšsēdētāja Indra Purs uzsver, ka konference parādīja ne tikai ainavu arhitektūras profesionālo daudzveidību, bet arī tās atbildību nākotnes veidošanā: “Konference apliecināja ainavu arhitektūras spēku apvienot vērtības, zināšanas, meistarību un atbildību un tās radoši pārvērst telpiskos lēmumos, kas veido Eiropas ainavu un mūsu ikdienas dzīvi – šai un nākamajām paaudzēm, mūsu planētas robežās. Konference atklāja arī, ka ainavas kvalitāte nerodas savrupi vienā jomā – to kopīgi veido ainavu politika, pētniecība, profesionālā doma, laikmetīga prakse un ieinteresēta sabiedrība, bet ainavu arhitekta uzdevums ir šo redzējumu kopumu pārvērst vienotā, kvalitatīvā ainavā.”
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Rīgā stiprināta Eiropas profesionālā sadarbība
Pēc konferences, 5. un 6. septembrī, Rīgā norisinājās arī IFLA Europe Ģenerālā asambleja, pulcējot Eiropas ainavu arhitektūras profesionālo organizāciju pārstāvjus. Ģenerālās asamblejas laikā tika pievērsta IFLA Europe lomai un nākotnei, organizācijas identitātei, komunikācijai un sadarbībai starp dalībvalstīm, kā arī profesionālajai praksei, izglītībai, politikai un finansēm. Darbnīcas un diskusijas ļāva dažādiem viedokļiem nonākt līdz kopīgai sarunai par Eiropas ainavu arhitektūras profesionālās kopienas nākotni.
Starptautiskās sadarbības nozīmi uzsvēra arī Lionel Fanshawe, kurš ilgstoši iesaistīts ainavu arhitektūras profesionālajā sadarbībā Eiropā un palīdz veidot saiknes starp dažādām profesionālajām kopienām.
Rīgā tika prezentēti arī IFLA Europe Youth Competition laureāti, bet delegātu tikšanās laikā atklāta IFLA Europe ceļojošā izstāde “Reconnecting Landscape”, kas turpinās ceļu pa Eiropu.
Īpašs notikums bija IFLA Europe Award 2026 pasniegšana Landezine par nozīmīgu ieguldījumu ainavu arhitektūras popularizēšanā, atpazīstamības veicināšanā un starptautiskajā attīstībā.
Konferences starptautisko dimensiju stiprināja arī Tilde atbalsts, nodrošinot tulkojumu no ukraiņu valodas uz angļu valodu. Tas ļāva Ukrainas kolēģu pieredzei un profesionālajam redzējumam būt pilnvērtīgai daļai no Eiropas kopīgās sarunas.
Rīga – Eiropas ainavu arhitektūras galvaspilsēta uz dažām dienām
“Landscape in Transition” nebija tikai konferences tēma. Pati konference kļuva par pārejas un pārmaiņu piemēru – tā savienoja dažādas valstis, paaudzes, profesionālās disciplīnas un skatījumus; tā savienoja Rīgu ar Latvijas reģioniem un profesionālo diskusiju ar reālu ainavu pieredzi.
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Uz dažām dienām Rīga kļuva par Eiropas ainavu arhitektūras galvaspilsētu – vietu, kur Eiropas ainavu arhitekti satikās caur ainavu, dalījās pieredzē un kopīgi domāja par to, kādu ainavu mēs vēlamies atstāt nākamajām paaudzēm. Un, iespējams, tieši tas ir būtiskākais, ko šī tikšanās atstāj aiz sevis – nevis tikai konferences programmu un prezentācijas, bet jaunas saiknes, idejas un kopīgu atbildības sajūtu par Eiropas ainavu nākotni.