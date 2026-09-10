Purvciema un Pļavnieku apkaimēs Rīgā novērstas elektroapgādes problēmas
Foto: Kaspars Nordens/LETA
Ceturtdienas vakarā Rīgā bija traucēta elektroapgāde aptuveni 1700 "Sadales tīkla" klientu Dravnieku, Ulbrokas, Dzeņu un Augusta Deglava ielu apkārtnē.
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Purvciema un Pļavnieku apkaimēs Rīgā novērstas elektroapgādes problēmas

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Jauns.lv/LETA

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Atjaunota elektroapgāde Purvciema un Pļavnieku apkaimēs Rīgā, pavēstīja AS "Sadales tīkls".

Purvciema un Pļavnieku apkaimēs Rīgā novērstas ele...

Ceturtdienas vakarā Rīgā bija traucēta elektroapgāde aptuveni 1700 "Sadales tīkla" klientu Dravnieku, Ulbrokas, Dzeņu un Augusta Deglava ielu apkārtnē. Plkst. 22.15 elektroapgāde visiem klientiem atjaunota.

"Sadales tīkls" ir valstij piederošā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.

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