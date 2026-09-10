11 gadus vecās motorolleristes bojāeja Smiltenes novadā atklājusi šaušalīgu statistikas faktu
Sabiedrību satriekusī ziņa par 11 gadus vecas meitenes bojāeju pie motorollera stūres Smiltenes novada Apes pagastā atklājusi sirdi plosošu faktu.
Jauns.lv jau vēstīja, ka nelaime notika trešdien, plkst. 21.20. Kā Valsts policijas publicētā informācija, nepilngadīgā meitene, vadot motorolleru, netika galā ar transportlīdzekļa vadību, kā rezultātā tas apgāzās. Negadījuma rezultātā bojā gāja 2015. gadā dzimusi meitene, kurai negadījuma brīdī galvā nebija aizsargķiveres, turklāt Latvijā motorollera tiesības ir iespējams iegūt tikai no 14 gadu vecuma.
Savukārt raidījums "Degpunktā" pavēstījis, ka nelaime notika uz zemes ceļa dažu kilometru attālumā no Apes, netālu no Igaunijas robežas. Raidījumā uzsvērts, ka 11 gadus vecā meitene ir otra jaunākā motorizēta transporta vadītāja, kas gājusi bojā uz Latvijas ceļiem kopš 2000. gada. Jaunāks bija septiņus gadus vecs bērns kurš gāja bojā braucienā ar mopēdu 2012. gadā.
Internetā pieejamā informācija liecina, ka, visticamāk, runa ir par 2012. gada 21. jūlija vakarā Rēzeknes novada Maltas pagastā notikušo traģisko negadījumu, kad septiņus gadus vecais mopēda vadītājs, izbraucot uz galvenā ceļa ārpus apdzīvotas vietas, nepalaida pa to braucošo automašīnu.
Valsts policija atgādina, ka, piedaloties ceļu satiksmē, ikvienam transportlīdzekļa vadītājam ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi un jādomā par savu un citu satiksmes dalībnieku drošību. Īpaši svarīgi ir izmantot aizsargķiveri, pārvietojoties ar divriteņu transportlīdzekli. Tāpat Valsts policija atgādina, ka motorolleru un citus attiecīgās kategorijas transportlīdzekļus drīkst vadīt tikai persona, kurai ir nepieciešamās kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Valsts policija aicina vecākus un bērnu likumiskos pārstāvjus pārrunāt ar bērniem ceļu satiksmes drošības pamatprincipus un pārliecināties, ka bērni, piedaloties ceļu satiksmē, ievēro drošības prasības.