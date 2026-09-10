Ap 1700 "Sadales tīkla" klientiem Rīgā problēmas ar elektrību
Foto: Ieva Leiniša/LETA
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Ap 1700 "Sadales tīkla" klientiem Rīgā problēmas ar elektrību

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Ceturtdienas vakarā Rīgā traucēta elektroapgāde aptuveni 1700 AS "Sadales tīkls" klientiem Dravnieku, Ulbrokas, Dzeņu un Augusta Deglava ielu apkārtnē, pavēstīja uzņēmums.

Ap 1700 "Sadales tīkla" klientiem Rīgā problēmas a...

Kompānijā informē, ka notiek darbs, lai elektroapgādi atjaunotu pēc iespējas ātrāk.

"Sadales tīkls" ir valstij piederošā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.

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