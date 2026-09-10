Runā Rīga
Šodien 21:47
Ap 1700 "Sadales tīkla" klientiem Rīgā problēmas ar elektrību
Ceturtdienas vakarā Rīgā traucēta elektroapgāde aptuveni 1700 AS "Sadales tīkls" klientiem Dravnieku, Ulbrokas, Dzeņu un Augusta Deglava ielu apkārtnē, pavēstīja uzņēmums.
Kompānijā informē, ka notiek darbs, lai elektroapgādi atjaunotu pēc iespējas ātrāk.
"Sadales tīkls" ir valstij piederošā "Latvenergo" koncernā ietilpstošs elektrotīkla uzturētājs un attīstītājs Latvijā. Kompānija nodrošina sadales elektrotīklu ekspluatāciju, atjaunošanu un plānveida attīstību, elektroenerģijas izlietošanas uzraudzību, zudumu samazināšanas pasākumus un elektroenerģijas uzskaiti, kā arī veic jaunu pieslēgumu izveidi.